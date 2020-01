Johnson podpisal sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski premier Boris Johnson je danes podpisal sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz EU, so sporočili iz Downing Streeta. Pred tem sta dokument podpisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Zdaj je na potezi Evropski parlament, ki bo dokument po napovedih ratificiral v sredo.

"Podpis izstopnega sporazuma je fantastičen trenutek, s katerim se uresničuje izid referenduma iz leta 2016 in končuje predolgo obdobje sporov in delitev," je poudaril Boris Johnson. Na družbenem omrežju Twitter pa je britanski premier zapisal, da podpis označuje novo poglavje v zgodovini države, poroča STA.

Podaljšati ga bo mogoče za največ dve leti

Ločitveni sporazum pokriva pravice državljanov, finančno poravnavo in vprašanje meje na irskem otoku ter opredeljuje prehodno obdobje, ki bo trajalo do konca leta 2020 in ga je mogoče podaljšati za največ dve leti.

Zdaj ga mora ratificirati še Evropski parlament, ki bo to predvidoma storil v sredo. Nato bodo v četrtek dogovor potrdili še veleposlaniki držav članic EU, tako da bo lahko Združeno kraljestvo Unijo zapustilo z dogovorom v petek, 31. januarja, piše STA.

Britanska kraljica Elizabeta II. je zakon o izstopnem sporazumu podpisala v četrtek. Britanski parlament je zakon, s katerim so sporazum uzakonili, dokončno potrdil v sredo.

Po brexitu bo sledilo 11-mesečno prehodno obdobje, v katerem bo Združeno kraljestvo ohranilo vse koristi notranjega trga, carinske unije in drugih evropskih politik. Zato bo tudi moralo spoštovati vso evropsko zakonodajo, ne bo pa sodelovalo pri odločanju. V prehodnem obdobju morata strani doseči dogovor o prihodnjih odnosih, navaja STA.