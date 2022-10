Je bil za smrt 66 otrok kriv sirup za kašelj?

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes izdala opozorilo glede štirih sirupov za kašelj in prehlad, ki jih proizvaja indijsko podjetje Maiden Pharmaceuticals. Sirupi bi namreč lahko bili povezani z akutnimi poškodbami ledvic in 66 smrtnimi primeri otrok v Gambiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

The World Health Organization on Wednesday said that four cough and cold syrups made by India’s Maiden Pharmaceuticals Ltd. could be potentially linked with serious kidney injuries and 66 deaths among children in Gambia. https://t.co/VwPLyrmn7K — மு.குணசேகரன் M.Gunasekaran (@GunasekaranMu) October 5, 2022

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na novinarski konferenci pri tem poudaril, da WHO izvaja preiskavo s podjetjem in pristojnimi organi v Indiji.

Strupeni in smrtno nevarni snovi

"Navedeni proizvajalec WHO do danes ni zagotovil jamstev o varnosti in kakovosti teh izdelkov," je organizacija zapisala v opozorilu in dodala, da laboratorijske analize vzorcev izdelkov potrjujejo, da vsebujejo nesprejemljive količine dietilen glikola in etilen glikola.

Navedeni snovi sta strupeni za ljudi in sta lahko smrtno nevarni. Med drugim lahko povzročita bolečine v trebuhu, bruhanje, drisko, glavobol, spremenjeno duševno stanje in akutno poškodbo ledvic, kar lahko privede do smrti.

4 brands of Indian cough & cold syrups made by India's Maiden Pharmaceuticals was banned by WHO , potentially linking it to acute kidney injuries & 66 deaths among children in Gambia.

Images gathered from internet as media is not publishing name of banned syrups. https://t.co/ANhIOjSq9l pic.twitter.com/kFm8EsKclY — 👣 (@renishdr) October 5, 2022

Dobava le v Gambijo

WHO je sporočila, da informacije, ki jih je prejela od indijske osrednje organizacije za nadzor nad standardi zdravil, kažejo, da je proizvajalec kontaminirana zdravila dobavil le v Gambijo.

"Vendar pa ni mogoče izključiti dobave teh izdelkov prek neformalnih ali nereguliranih trgov v druge afriške države. Prav tako bi proizvajalec lahko uporabil isti kontaminirani material v drugih izdelkih in jih distribuiral na lokalni ravni ali izvozil, zato je možna globalna izpostavljenost," so še dodali pri WHO.

V luči tega je Tedros vse države pozval, naj si prizadevajo za odkrivanje in odstranitev teh izdelkov iz obtoka, da bi preprečili nadaljnjo škodo za bolnike.