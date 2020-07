Japonsko prizadelo obilno deževje. Umrlo naj bi 14 ljudi. #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Otok Kyushu na jugozahodu Japonske je v soboto prizadelo obilno deževje, ki je povzročilo poplave in zemeljske plazove. Pristojne oblasti so zaradi poplav odredile evakuacijo za več kot 76.000 ljudi. Kasneje so sporočili, da se bojijo, da je v domu za starejše zaradi srčnega zastoja umrlo 14 oskrbovancev, se STA sklicuje na poročanje francosko tiskovno agencijo AFP.