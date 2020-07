V poplavah na Japonskem umrlo najmanj 18 ljudi

V poplavah in zemeljskih plazovih, ki so v soboto po obilnem deževju prizadeli otok Kyushu na jugozahodu Japonske, je umrlo najmanj 18 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev pa v najbolj prizadeti prefekturi Kumamoto številne še vedno pogrešajo.

Poplave na otoku Kyushu so uničile številne hiše, voda je odnašala vozila in rušila mostove, od sveta je odrezanih več mest, poroča STA. Evakuirali so več kot 200.000 ljudi, oblasti pa prebivalce pozivajo, naj si umivajo roke in ohranjajo fizično razdaljo, da bi preprečili širjenja novega koronavirusa.

"Naredili bomo vse, da preprečimo širjenje okužbe in da bo življenje tistih, ki so morali zapustiti svoje domove, čim bolj udobno," je po obisku telovadnice v mestu Hitoyoshi, kjer so namestili 600 ljudi, dejala japonska ministrica za upravljanje nesreč Ryota Takeda.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Japonska radiotelevizija NHK je poročala, da je še 20 ljudi "utrpelo srčni zastoj", ta izraz pa na Japonskem pogosto uporabijo, preden zdravniki tudi uradno potrdijo smrt. Med njimi je 14 oskrbovancev doma za starejše.

Medtem ko za nedeljo zvečer napovedujejo nove močne padavine, skušajo dežurne službe na prizadetih območjih prebivalcem pomagati s helikopterji in gumijastimi čolni. Številni so se namreč pred nevarnostjo zatekli na strehe svojih hiš. Nekateri prebivalci prefekture Kumamoto, tudi v mestih Yatsushiro in Hitoyoshi, so še vedno odrezani od zunanjega sveta, na tisoče gospodinjstev je bilo danes brez elektrike.