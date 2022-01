Izvolili novo predsednico evropskega parlamenta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes so v Evropskem parlamentu v Strasbourgu izvolili novo predsednico. Davida Sassolija bo na predsedniškem stolčku nasledila Roberta Metsola iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP). Postala je tretja ženska na tem položaju in najmlajša predsednica parlamenta do zdaj.