Izstrelitev nove evropske rakete Ariane 6, ki naj bi danes v okviru prve komercialne misije v vesolje ponesla vojaški satelit, so tik pred začetkom odpovedali. Kot razlog za odpoved so pri podjetju Arianespace navedli težave na tleh, drugih podrobnosti ali morebitnega novega datuma izstrelitve pa niso objavili. Gre sicer za raketo, s katero lahko Evropa v vesolje samostojno izstreli večje satelite in v tem pogledu zmanjša odvisnost od ZDA.