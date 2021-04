Izredno stanje na Severnem Irskem: v policiste metali molotovke, na cestah vodni top #video

V severnoirskem Belfastu so se v četrtek zvečer nadaljevali nasilni izgredi, ki potekajo že cel teden. Izgredniki so v policiste metali molotovke, policija pa je odgovorila z vodnim topom.

V zahodnem predelu severnoirske prestolnice, kjer že teden dni potekajo nasilni izgredi zaradi posledic brexita in nezadovoljstva z domačo politiko, se je v četrtek znova zbralo več sto fantov in mlajših moških. Izgredi so potekali na obeh straneh meje med območji unionistov in irskih nacionalistov oziroma republikancev, poroča sTA.

Zamaskirani in pokriti s kapucami so izgredniki v policijske barikade metali zidake, kamenje, molotovke in pirotehnične izdelke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodni top prvič po šetih letih

Foto: Reuters Ko je skušala skupina protestnikov potisniti poškodovan avtomobil v policijske barikade, je policija uporabila vodni top. Policisti so jih prek zvočnika pozvali, naj se razidejo, ali jih bodo aretirali. Britanski BBC poroča, da je severnoirska policija vodni top proti izgrednikom uporabila prvič po šestih letih.

Severnoirska pravosodna ministrica Naomi Long je izrazila obžalovanje, da je v četrtek na območju znova izbruhnilo nasilje. "Z nasiljem ni mogoče doseči ničesar. Prinese samo strah lokalnim prebivalcem, ki si zaslužijo veliko boljše razmere. To se mora končati," je pozvala na Twitterju.

Poškodovanih več kot 50 policistov

Nasilje je obsodilo tudi več političnih strank, ki so k umiritvi razmer skupaj pozvale tudi že v četrtek pred izgredi. V četrtek se je na zasedanju o nasilju sestal tudi regionalni parlament.

O tem pa sta po telefonu govorila tudi britanski premier Boris Johnson in njegov irski kolega Micheal Martin, ki sta pozvala k umiritvi napetosti. Pozivom so se pridružile ZDA.

V tednu dni nasilja je bilo poškodovanih več kot 50 policistov, aretirali so deset nasilnežev. Podatkov o morebitnih poškodovanih ali aretiranih za četrtek zvečer ni.

Foto: Reuters