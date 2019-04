Izraelski vesoljski sondi ni uspelo pristati na Luni

Don’t stop believing! We came close but unfortunately didn’t succeed with the landing process. More updates to follow.#SpaceIL #Beresheet pic.twitter.com/QnLAwEdKRv — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 11 April 2019

Projekt izstrelitve robotske sonde Berešit na Luno je plod osemletnega razvoja neprofitnih organizacij SpaceIL in Israel Areospace Industries. Organizacija SpaceIL je v četrtek na Twitterju objavila, da so bili blizu, a pristanek ni bil uspešen. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po neuspehu izjavil, da upa, da bodo s podvigom spet poskusili v od dveh do treh letih.

Prva misija na Luno iz države, ki ni svetovna velesila

Izrael je sondo Berešit izstrelil 22. februarja iz vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral na Floridi. V vesolje jo je ponesla nosilna raketa ameriškega zasebnega vesoljskega podjetja SpaceX. Šlo je za prvo misijo na Luno iz države, ki ni velesila.

Do zdaj so tovrstne misije izvedle ZDA, nekdanja Sovjetska zveza in Kitajska, sredstva za 84 milijonov evrov vreden projekt pa so zbrali večinoma z zasebnimi donacijami.