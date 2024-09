Izraelska vojska priznala: Ubili smo ameriško aktivistko

Izraelske sile so sporočile, da je zelo verjetno, da so njene sile prejšnji teden na protestu proti širjenju izraelskih naselbin na Zahodnem bregu nenamerno ubile 26-letno Aysenur Ezgi Eygi z ameriškim in turškim državljanstvom. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je dejal, da je bil umor "neizzvan in neupravičen", in dodal, da morajo izraelske varnostne sile narediti nekaj temeljnih sprememb v svoji politiki.

Turški in palestinski uradniki so prejšnji petek sporočili, da so izraelski vojaki ustrelili in ubili 26-letno žensko Aysenur Ezgi Eygi, ki se je udeležila protesta proti širjenju izraelskih naselbin, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Bila je članica propalestinske organizacije Mednarodno gibanje za solidarnost.

Strel je bil uperjen proti pobudniku izgredov

Poveljniki izraelskih obrambnih sil so izvedli preiskavo incidenta. "Preiskava je pokazala, da je zelo verjetno, da jo je posredno in nenamerno zadel strel izraelskih obrambnih sil, ki ni bil uperjen proti njej, ampak proti ključnemu pobudniku izgredov," je sporočila vojska.

Incident se je zgodil med nasilnimi nemiri, v katerih je na desetine domnevnih Palestincev zažigalo pnevmatike in metalo kamenje na varnostne sile v Beiti, je dodala vojska in izrazila "globoko obžalovanje" zaradi smrti 26-letnice. Izrael je palestinskim oblastem poslal zahtevo za izvedbo obdukcije.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v ponedeljek izjavil, da bo njegova država storila vse, kar je v njeni moči, da njena smrt ne bo ostala nekaznovana, medtem ko je ameriško zunanje ministrstvo sporočilo, da od izraelskih oblasti pričakuje pregledno preiskavo.

Blinken: Njena smrt je bila neizzvana in neupravičena

Ameriški zunanji minister Antony Blinken je danes dodal, da preiskava izraelske vojske in pričevanja očividcev jasno kažejo, "da je bila njena smrt neizzvana in neupravičena", saj ne bi smeli na nikogar streljati in ga ubiti zaradi udeležbe na protestih. "Po naši oceni morajo izraelske varnostne sile temeljito spremeniti način delovanja na Zahodnem bregu, zlasti kar zadeva pravila delovanja," je kmalu po objavi ugotovitev preiskave dejal novinarjem med obiskom v Londonu.

Izpostavil je, da je to drugi ameriški državljan, ki so ga ubile izraelske varnostne sile. "To je nesprejemljivo in se mora spremeniti," je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ustrelili so jo v glavo

Izraelska vojska je že minuli petek priznala, da so na območju kraja Beita streljali in da preučujejo poročila, da je bil v streljanju ubit tuj državljan.

Organizacija, katere članica je bila ubita aktivistka, je zanikala, da bi protestniki metali kamenje na izraelske vojake, in zatrdila, da je bil protest miren. Direktor bolnišnice v Nablusu, kamor so aktivistko prepeljali po streljanju, pa je povedal, da so jo ustrelili v glavo.