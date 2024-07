Izraelci pozvali k evakuaciji, nato pa napadli: ubili 70 ljudi, več kot 200 je ranjenih

V napadih v mestu Han Junis na jugu območja Gaze, ki jih je izraelska vojska izvedla v ponedeljek po pozivu k evakuaciji civilistov, so po najnovejših podatkih ubili 70 ljudi, več kot 200 pa je bilo ranjenih, je sporočilo ministrstvo za zdravje na območju Gaze, ki ga upravlja palestinsko islamistično gibanje Hamas. Medtem bi moral ameriški predsednik Joe Biden danes sprejeti izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, a se bosta predvidoma srečala v četrtek, ker Biden še okreva po covid-19.

Po pozivu k začasni evakuaciji delov mesta Han Junis, vključno s humanitarnim območjem Al Mavasi, je območje na jugu Gaze zapustilo več tisoč Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelske sile so tik pred sprožitvijo novih napadov Palestince pozvale, naj se umaknejo z vzhodnih obronkov Han Junisa, saj gre za območje, kjer so zaznali povečane aktivnosti Hamasa. Ta je napade ostro obsodil ter mednarodno skupnost in ZN pozval, naj nemudoma posredujejo ter ustavijo pobijanje Palestincev.

Civilisti tokrat niti niso imeli možnosti slediti ukazom za umik proti Al Mavasiju. To tako imenovano humanitarno območje ob sredozemski obali je bilo 13. julija prizorišče enega najhujših izraelskih napadov, v katerem so ubili 90 ljudi, še 300 pa je bilo ranjenih, zaradi česar so se nekateri raje odpravili proti Han Junisu. Na tem območju je po ocenah civilne zaščite okoli 400 tisoč ljudi.

Palestinci na Kitajskem za začasno vlado narodne sprave v Gazi

Kitajski zunanji minister Vang Ji, ki je v Pekingu gostil predstavnike palestinskih organizacij, med njimi rivalskih gibanj Hamas in Fatah, je medtem sporočil, da se palestinska gibanja strinjajo glede oblikovanja začasne vlade narodne sprave po koncu vojne v Gazi.

Podpis dogovora je potrdil tudi visok predstavnik gibanja Hamas Musa Abu Marzuk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Danes podpisujemo sporazum o narodni enotnosti. Zavzemamo se za narodno enotnost in k temu pozivamo tudi druge," je dejal.

"Sprava je notranjepolitično vprašanje za različna palestinska gibanja, vendar je ni mogoče doseči brez podpore mednarodne skupnosti," je še dejal Vang. Dodal je, da želi Kitajska igrati konstruktivno vlogo pri zagotavljanju miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu.

Biden in Netanjahu se bosta predvidoma sešla v četrtek

Ameriški predsednik Joe Biden danes ne bo sprejel izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ker še okreva po covid-19. Kot je po poročanju tujih tiskovnih agencij v ponedeljek sporočil neimenovani predstavnik ZDA, se bosta voditelja predvidoma sešla v četrtek v Beli hiši.

Biden, ki je za covid-19 zbolel prejšnji teden in se umaknil iz javnosti, v nedeljo pa je sporočil, da odstopa od ponovne kandidature za predsednika ZDA, se sicer danes iz svojega domovanja v Delawaru vrača v Washington.

Po napovedih izraelske strani bosta Biden in Netanjahu razpravljala predvsem o tem, kako doseči cilje Izraela v vojni v Gazi.

Netanjahu, ki je na obisk v ZDA prispel v ponedeljek, bo v sredo nagovoril še oba domova ameriškega kongresa.

Z izraelskim premierjem naj bi se ta teden ločeno sešla tudi podpredsednica ZDA Kamala Harris, ki se ji po izstopu Bidna iz volilne kampanje obeta demokratska nominacija za novembrske predsedniške volitve.

Njena sodelavka je sporočila, da bo Harrisova v pogovorih poudarila, da je napočil čas za končanje vojne v Gazi na način, da bo v Izraelu zagotovljena varnost, talci bodo izpuščeni, trpljenje civilistov na območju Gaze se bo končalo, palestinski narod pa bo imel svoje pravice, dostojanstvo in svobodo.