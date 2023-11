Izrael: Pod bolnišnico Al Šifa smo odkrili več deset metrov dolg predor #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva

8.40 Kitajska za nujno ukrepanje v Gazi

Svet mora v luči vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas nujno ukrepati in doseči umiritev razmer, je danes ob obisku diplomatov arabskih in muslimanskih držav v Pekingu dejal kitajski zunanji minister Vang Ji. Poudaril je, da se na območju Gaze odvija humanitarna katastrofa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Skupaj si prizadevajmo za hitro umiritev razmer v Gazi in čimprejšnjo vzpostavitev miru na Bližnjem vzhodu," je goste pozval Vang in poudaril, da je svet v primeru te palestinske enklave priča humanitarni katastrofi.

"Razmere v Gazi vplivajo na vse države po svetu, saj pod vprašaj postavljajo človeški občutek za dobro in zlo," je dodal in mednarodno skupnost pozval k nujnemu ukrepanju za preprečitev širjenja konflikta.

Po besedah prvega moža kitajske diplomacije je Peking prijatelj in brat arabskih in muslimanskih držav. "Vedno smo odločno zagovarjali legitimne pravice in interese arabskih in muslimanskih držav ter podpirali prizadevanja palestinskega ljudstva za obnovitev njegovih legitimnih nacionalnih pravic in interesov," je še izpostavil in izrazil podporo rešitvi dveh držav.

Na obisku v Pekingu, ki je bil že v preteklosti naklonjen Palestincem in si je prizadeval za rešitev dveh držav, se mudi delegacija zunanjih ministrov Palestine, Indonezije, Egipta, Savdske Arabije in Jordanije.

Palestinski zunanji minister Rijad Al Maliki je med pogovori Izrael obtožil, da si prizadeva odpraviti prisotnost Palestincev na "njihovem zgodovinskem ozemlju". "Za Izrael je to zadnja vojna za konec vojn," je dejal po poročanju španske tiskovne agencije EFE.

Savdski zunanji minister Faisal bin Farhan je medtem dejal, da si Rijad prizadeva za "več sodelovanja s prijatelji na Kitajskem", da bi čim prej končali to krizo.

7.45 Izraelska vojska naj bi pod Al Šifo odkrila več deset metrov dolg predor

"Vojaki izraelskih obrambnih sil (IDF) so deset metrov globoko pod bolnišničnim kompleksom Šifa odkrili 55 metrov dolg teroristični predor," je sporočila vojska. Njen tiskovni predstavnik Daniel Hagari je ob tem pojasnil, da so vhod v predor odkrili po tem, ko je buldožer porušil zunanji zid bolnišničnega kompleksa in razkril jašek s spiralnim stopniščem.

Na koncu predora so vojaki po besedah Hagarija odkrili vrata, ki naj bi predor varovala pred eksplozijami. Kot je dejal, jih še niso odprli, saj se bojijo, da so minirana. Kljub temu naj bi obveščevalni podatki kazali na to, da se predor za vrati razcepi ali pa je za njimi "velik prostor za poveljevanje in nadzor", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg tega naj bi izraelski vojaki na območju bolnišnice odkrili tudi belo terensko vozilo znamke Toyota, v katerem naj bi našli ročne minomete, eksploziv, ročne bombe in puške AK-47. Te naj bi bile po besedah Hagarija identične tistim, ki so jih borci Hamasa uporabili med napadom 7. oktobra.

Ob tem je izraelska vojska v nedeljo objavila tudi posnetke varnostnih kamer iz bolnišnice, na katerih naj bi bili nekateri izmed okoli 240 talcev, ki jih je Hamas zajel med omenjenim napadom. "Te ugotovitve dokazujejo, da je teroristična organizacija Hamas na dan pokola bolnišnični kompleks Šifa uporabljala kot teroristično infrastrukturo," so v izjavi sporočili izraelski varnostni organi.

Hamas je v odzivu na objavo posnetkov sporočil, da so borci gibanja več talcev po zajetju odpeljali v bolnišnico na zdravljenje, saj naj bi jih bilo več ranjenih, zlasti v izraelskih zračnih napadih. "Objavili smo posnetke vsega tega, tiskovni predstavnik vojske pa se obnaša, kot da je odkril nekaj neverjetnega," je v izjavi dejal eden višjih članov političnega vrha gibanja.

7.30 Iz glavne bolnišnice v Gazi evakuirali 31 nedonošenčkov

Iz glavne bolnišnice Al Šifa v Gazi so evakuirali so 31 nedonošenčkov, ki naj bi jih kmalu prepeljali v Egipt, poroča CNN. Za zdaj so jih prepeljali v bolnišnico v mestu Rafa na jugu Gaze.

Nedonošenčki so v izjemno kritičnem stanju, nekateri so dehidrirani, podhlajeni, nekateri naj bi imeli tudi sepso, je povedal Mohamed Zaqout, direktor bolnišnic v Gazi. Dva dneva pred evakuacijo so umrli še štirje dojenčki, navaja Associated Press.