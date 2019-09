Italijansko ustavno sodišče: Pomoč pri samomoru ni vedno zločin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O sodbi ustavnega sodišča naj bi zdaj razpravljal italijanski parlament v Rimu. V Italiji je trenutno za pomoč pri samomoru, ki se jo imenuje tudi asistirani samomor, zagrožena zaporna kazen med petimi in 12 leti zapora. Kot je v sredo v sodbi navedlo ustavno sodišče, posameznika, ki pomaga pri samomorilskih namenih bolnika, ki se ga pri življenju ohranja s terapijami za ta namen in ki trpi za nepovratno patologijo, pod določenimi pogoji ne bi smeli kaznovati.

"To je zmaga za družbeno nepokorščino"

Ustavni sodniki so še sporočili, da mora stanje bolniku povzročati "takšno fizično in psihološko trpljenje, ki je zanj nevzdržno". Nato bi moral po mnenju ustavnih sodnikov asistirani samomor odobriti pristojni lokalni odbor za etiko, na koncu pa bi morale vse preveriti še zdravstvene oblasti. Sodišče je presojalo o primeru smrti glasbenega producenta, popotnika in voznika motokrosa Fabiana Antonianija, znanega kot DJ Faba, ki je zaradi prometne nesreče leta 2014 postal tetraplegik.

Antonianija je član italijanske Radikalne stranke Marco Cappato februarja predlani odpeljal v Švico, kjer se mu je pomagalo umreti. Antoniani je pred smrtjo italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli v pismu sporočil, da se počuti kot v kletki in da bi rad umrl brez trpljenja.

Papež Frančišek se je pretekli petek izrekel proti asistiranemu samomoru in evtanaziji. Foto: Reuters

Cappato se je po smrti Antonianija predal italijanskim oblastem, svoje dejanje pa označil za dejanje družbene nepokorščine spričo nepravične zakonodaje. Kot je tedaj izpostavil, je asistirani samomor rezerviran za tiste, ki so fizično in finančno zmožni potovati v Švico, kjer je ta zakonit.

Cappatu trenutno sodijo pred sodiščem v Milanu, ki je ustavno sodišče zaprosilo za razjasnitev trenutne zakonodaje na tem področju. Po sredini sodbi ustavnega sodišča ga bodo verjetno oprostili. Sodbo ustavnega sodišča je Cappato v sredo prek družbenega omrežja Twitter pozdravil z besedami, da "smo od danes vsi bolj svobodni, tudi tisti, ki se s tem ne strinjate". "To je zmaga za družbeno nepokorščino, medtem ko so politične stranke pogledale stran," je dodal.

Cerkev izrazila nezadovoljstvo s sodbo

Italijanska škofovska konferenca je na drugi strani izrazila nezadovoljstvo in se od sodbe ustavnega sodišča distancirala. Pri tem je citirala papeža Frančiška, ki se je pretekli petek izrekel proti asistiranemu samomoru in evtanaziji. Italijanski škofje so poslance pozvali, naj se pri razpravi o tej zadevi zavedajo svojih vrednot.

V javnosti se je oglasil tudi oče Eulane Englaro, ki je bil leta 2008 v Italiji v središču sodne bitke med zagovorniki in nasprotniki evtanazije. Beppino Englaro, oče Eulane, ki je umrla po tem, ko so zdravniki prenehali z umetnim hranjenjem, ki jo je 17 let ohranjalo pri življenju v vegetativnem stanju, je Cappata označil za "pionirja, ki je odprl pot vzpostavljanju pravice".

Vplivno združenje katoliških zdravnikov (AMCI) je ob objavi sodbe navedlo, da bodo njegovi člani v primerih odločanja o asistiranem samomoru uporabljali ugovor vesti. Združenje Coscioni pa je sporočilo, da je na njihovi spletni strani SOS evtanazija že več kot 800 Italijanov izrazilo željo po smrti s pomočjo asistiranega samomora. Nekdanji italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki s svojo desno stranko Liga nagovarja tudi katoliške volivce, pa je sporočil, da nasprotuje z zakonom vsiljenemu samomoru.