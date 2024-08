Italijanski negovalec priznal umor štirih svojih varovancev

Neapeljčan Mario Eutizia, ki je zaradi suma večkratnega umora od minulega četrtka v zaporu Santa Maria Capua Vetere na jugu Italije, o drugih smrtih med okoli 30 starejšimi, za katere je skrbel zadnjih deset let, ni govoril.

Potem ko je priznal, da je nekaterim svojim varovancem dajal do štirikrat večjo dozo sedativov od predpisane, oblasti namreč sumijo, da je morda ubil še koga, ki je medtem umrl. To sumijo tudi zato, ker so bili pri vseh umorjenih – kot tudi pri ostalih – navedeni naravni vzroki smrti.

Policiji se je predal sam

Svoje varovance v krajih Latina južno od Rima, Casoria blizu Neaplja in regiji Cilento v Kampanji je po lastnih navedbah ubil iz usmiljenja. Dva naj bi ubil pred desetimi leti v Latini, a se njunih imen ne spominja, tako da ju zdaj skušajo identificirati tožilci. Dva pa je ubil pred meseci, in sicer moška, stara 89 in 96 let.

Po poročanju italijanskih medijev se je Eutizia policiji sam predal minuli četrtek, ob tem pa zatrdil, da je štiri starejše, ki jih je ubil, iz usmiljenja želel nežno popeljati v smrt, ker so bili stari in hudo bolni. Dejal je tudi, da se je predal, ker ni mogel več prenesti njihovega in svojega trpljenja, saj tudi sam boleha za rakom.