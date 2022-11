Italijanski mediji kritični do poteze Melonijeve, ki odgovarja: "Ali mislite, da je to vaša stvar?"

Več italijanskih medijev je bilo v zadnjih dneh kritičnih, ker je premierka na vrh odpotovala skupaj s hčerko Ginevro in varuško. Kot so poročali, se je prvič v zgodovini Italije zgodilo, da je bil v italijanski delegaciji za pomemben vrh tudi otrok.

"Nekateri otroci potujejo v prvem razredu na letalu na Bali, drugi pristanejo na morskem dnu," je potezo premierke na italijanski televiziji komentiral novinar in nekdanji poslanec Furio Colombo, pri čemer je namignil na odločitev italijanske vlade, da ladjam z rešenimi migranti ne dovoli vplutja v italijanska pristanišča. Tudi feministke so bile kritične in so poudarile, da delavke svojih otrok ne smejo pripeljati s seboj v tovarne.

Pravico imam delati najboljše za državo, ne da bi hčer prikrajšala za mater

Predsednica italijanske vlade je imela na Baliju pogovore z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in drugimi svetovnimi voditelji. Njena šestletna hči je bila medtem z varuško v bazenu hotela, kjer je bila nastanjena italijanska delegacija.

Skrajno desna političarka se je v sredo odzvala z zapisom na družbenem omrežju Facebook. "Ali mislite, da je vaša stvar, kako vzgajam hčer?" je vprašala. Ob tem je vodja Bratov Italije vztrajala, da ima pravico delati najboljše za državo, ne da bi ob tem hčer prikrajšala za mater. "Upam, da bo ta odgovor zadostoval, da se boste ukvarjali z bolj relevantnimi temami," je še zapisala.

Melonijeva je obljubila, da se kljub obveznostim predsednice vlade ne bo za dlje časa ločila od hčere. Ta se je ob materi že večkrat udeležila javnih dogodkov. Tako je bila tudi med navzočimi na Kvirinalu, ko je njena mati prisegla na položaj. Svetlolaso deklico je med slovesno prisego v rokah držal njen oče, novinar Andrea Giambruno.