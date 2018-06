Italijane šokiral moški, ki je pred tragedijo delal selfi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je neko Kanadčanko na železniški postaji v Piacenzi v Italiji povozil vlak, so k njej prihiteli reševalci in ji nudili prvo pomoč. V tem je mlajši moški na peronu prepoznal priložnost za selfi in se s telefonom fotografiral z nesrečo v ozadju. Novinar, ki je njegovo dejanje ujel v objektiv, je bil šokiran in dejal, da "smo popolnoma izgubili občutek za etiko".

Italians shocked by man's selfie after train accident in Piacenza https://t.co/BpE2CVICYE — BBC News (World) (@BBCWorld) June 4, 2018

Žensko so odpeljali v bolnišnico, kjer so ji morali amputirati nogo, piše BBC.

Policija zahtevala izbris fotografije s telefona

Policija je kasneje moškega ujela in zahtevala, da sporno fotografijo izbriše s telefona, a fotografija tega, kako je na peronu delal selfi, se je pojavila na številnih naslovnicah italijanskih časopisov in razburila širšo javnost tudi na družbenih omrežjih.

Novinar Giorgio Lambri, ki je dogodek 26. maja ujel v objektiv, je o svoji izkušnji pisal v nedeljo za časopis Liberta v Piacenzi pod naslovom Barbarstvo, ki ga ne pričakuješ: selfi pred tragedijo.

Prav tako je zgodbo objavil na Facebooku, kjer je kot alternativni naslov predlagal Houston, imamo problem, ki se nanaša na popolno izgubo moralnega kompasa moškega, ki je delal selfi.

Kako je žensko povozil vlak, ni popolnoma jasno

Lambri je o dogodku obvestil odgovorne in moškega so identificirali. V preiskavi so ugotovili, da ni zagrešil kaznivega dejanja, nepojasnjeno pa ob tem ostaja, kako se je zgodilo, da je žensko povozil vlak.

Glede na poročilo dogodka naj bi bil na vlaku okvarjen sistem za zapiranje vrat. Ženska bi lahko padla iz vlaka, ko je odpirala vrata na napačni strani. Omenjena je bila tudi možnost, da je ženska padla, ko se je želela vkrcati na vlak, medtem ko je ta postajo že zapuščal.