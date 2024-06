Italija lani podirala turistične rekorde

Lansko leto je bilo za italijanski turistični sektor rekordno. Našteli so 134 milijonov turistov in 451 milijonov prenočitev v nastanitvenih obratih, kažejo ocene skupne delovne skupine italijanskega ministrstva za turizem in statističnega urada Istat. Italijanski turizem je tako glede na številke presegel predkoronsko leto 2019.

V Italiji so leta 2023 glede na leto 2019 zabeležili tri milijone oz. 2,3 odstotka več turistov in 14,5 milijona oz. 3,3 odstotka več prenočitev, je med tednom poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Število turistov se je lani v primerjavi z letom 2022 povečalo za 13,4, število prenočitev pa za 9,5 odstotka, pri čemer so za 52,4 odstotka prenočitev poskrbeli tuji gostje.

Ti so v primerjavi z domačimi najbolj prevladovali v pokrajini Bolzano, kjer so predstavljali 70,6 odstotka vseh turistov. Sledile so Benečija (69,3 odstotka), Lacij (64,2 odstotka) in Lombardija (62 odstotkov).

V južnih regijah so medtem prevladovali domači turisti. Izjema je Kampanja z glavnim mestom Neapelj, kjer so tuji turisti predstavljali 52 odstotkov vseh turistov.

Kot je še navedla Ansa, so v domači turizem usmerjene predvsem dežele Molize, Abruci, Marke, Bazilikata, Kalabrija, Emilija-Romanja in Apulija, kjer so več kot dve tretjini turistov predstavljali Italijani.