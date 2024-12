Okrožno državno sodišče v Trentu je izdalo nalog za aretacijo enega najbogatejših Avstrijcev in ustanovitelja nepremičninskega velikana Signa Reneja Benka, ki se je v začetku leta znašel v stečajnem postopku. Benka, ki ostaja na prostosti, so že zaslišali tirolski kriminalisti.

Kot je za avstrijsko tiskovno agencijo APA pojasnilo avstrijsko državno tožilstvo, evropskega naloga za prijetje sicer ni treba izvršiti, če gre za avstrijskega državljana, zoper katerega se lahko vodijo ustrezni postopki tudi doma.

Benko tako ostaja v Avstriji. "Proti Benku ne bo izvršen noben evropski nalog za prijetje. Benko bo še naprej, tako kot doslej, sodeloval z vsemi nacionalnimi in mednarodnimi organi. Prepričan je, da bo vse obtožbe, ki ga bremenijo, lahko pojasnil kot netočne," je v prvi izjavi za APA dejal Benkov odvetnik Norbert Wess.

Izvedli skupno sto preiskav

Benko je marca na deželno sodišče v Innsbrucku vložil predlog za stečaj, zato je sodišče začelo stečajni postopek. Leta 2000 je ustanovil podjetje Signa, ki je zraslo v konglomerat, ki vključuje tako nepremičnine kot medije, a je konglomerat, katerega portfelj vključuje tudi znameniti newyorški nebotičnik Chrysler, novembra lani šel v stečaj. Skupne terjatve do Benka po oceni stečajne upraviteljice znašajo okoli 2,4 milijarde evrov.

V Italiji so sicer v obsežni akciji danes izvedli skupno sto preiskav, ki so del obsežne preiskave državnega tožilstva v Trentu o različnih nepremičninskih projektih v regijah Trentino in Južna Tirolska. Preiskave se nanašajo na projekte med letoma 2018 in 2022.

Tožilstvo je izdalo naloge za aretacijo devetih ljudi. Med drugim so aretirali gospodarskega svetovalca iz Bolzana Heinza Petra Hagerja in županjo mesta Riva del Garda Cristino Santi, ki sta v hišnem priporu.