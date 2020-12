Iranski predsednik primerjal Trumpa s Sadamom Huseinom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V sodobni iranski zgodovini smo se morali dvakrat ukvarjati z norcema, Trumpom in Sadamom," je povedal Rohani, poroča STA.

Kot je pojasnil, je bil Husein vpleten v iransko-iraško vojno med letoma 1980 in 1988, Trump pa v gospodarsko vojno. "Sadama so za njegove zločine usmrtili, tudi Trumpova usoda ne bo veliko boljša," je dodal.

Poudaril je, da je na koncu Iran zmagal v obeh vojnah.

Upa, da bo Biden odpravil sankcije

Zaradi osemletne vojne z Irakom je moral Iran več let obnavljati svoje obmejne pokrajine, so pa državo huje prizadele sankcije ZDA. Po navedbah Irana je bilo v zadnjih dveh letih uvedenih več kot 1.500 sankcij, ki so islamsko republiko pahnile v najhujšo gospodarsko krizo v njeni zgodovini.

Rohani je danes še izrazil upanje, da se bo Trumpov naslednik Joe Biden vrnil k iranskemu jedrskemu sporazumu in odpravil vse sankcije.