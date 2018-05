Iranski poslanci lahko zaradi Twitterja odslej izgubijo službo

Iranski poslanci bodo odslej lahko zaradi uporabe socialnega omrežja Twitter izgubili svojo službo, je danes opozoril iranski svet varuhov ustave. Uporaba Twitterja je v tej bližnjevzhodni državi prepovedana, svet pa se bo odzval na vse, kar bi lahko očrnilo ideološko primernost kandidatov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Svet varuhov ustave nadzoruje ideološko primernost kandidatov na predsedniških in parlamentarnih volitvah. Iranski reformisti 12-članski to telo vidijo kot nedemokratično. Svet lahko namreč brez vnaprej določenih kriterijev sprejema odločitve, ki jih morata tako izvršna kot zakonodajna oblast uresničiti.

Twitter ni edina prepovedana spletna stran v Iranu

V Iranu je sicer prepovedana vrsta spletnih strani, tako kot tudi uporaba Twitterja. Kljub temu ga uporabljajo številni iranski mediji in na milijone državljanov, tudi visoki državni funkcionarji, kot je predsednik Hasan Rohani. Zunanji minister Mohamed Džavad Zarif preko Twitterja celo komentira mednarodno dogajanje.

Rohani in ministrstvo za komunikacijo se sicer že več let zavzemata za odpravo prepovedi, vendar sta naletela na opozicijo skrajnih konservativcev. Ti namreč menijo, da so socialna omrežja, kot sta Twitter in Facebook, sredstva, s katerimi Zahod izvaja "kulturno invazijo" in s katero želi predvsem med mladimi spodkopavati verske vrednote.