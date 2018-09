Idlib tarča silovitih sirskih in ruskih letalskih napadov

Sirska vladna letala skupaj z ruskimi izvajajo najbolj silovite letalske napada v sirski uporniški provinci Idlib in njeni okolici v mesecu dni, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. V nekaj urah so izvedli okoli 90 napadov, ubiti pa so bili najmanj štirje civilisti, med njimi dva otroka, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Idlib na severozahodu Sirije je zadnja večja trdnjava upornikov po sedemletni vojni v Siriji.

Sirski režim, ki je nakopičil svoje enote okoli province, je z Moskvo pred približno mesecem dni zagrozil z ofenzivo za zavzetje province.

Po navedbah observatorija so ruska letala v manj kot treh urah izvedla 60 napadov, režimske sile pa medtem bombardirajo jug in jugovzhod province. Tarče so položaji upornikov in džihadistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turški predsednik sporočil, da ne bo samo opazoval smrti civilistov

Do današnjih napadov prihaja, potem ko Turčija na petkovem vrhu v Teheranu zaveznic režima v Damasku, Rusije in Irana, ni uspela prepričati v prekinitev ognja, da bi preprečili prelivanje krvi in eksodus več sto tisoč novih beguncev iz Idliba, kjer je ujetih več kot milijon ljudi. Združeni narodi opozarjajo, da bi v primeru ofenzive lahko iz province, ki meji na Turčijo, zbežalo 800.000 ljudi.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po vrhu v petek sporočil, da ne bo samo opazoval smrti civilistov v Idlibu. "Če bo svet pogledal vstran ob poboju več deset tisoč nedolžnih ljudi za zadovoljitev interesov sirskega režima, ne bomo samo gledali ob strani, niti sodelovali v igri," je zapisal Erdogan v seriji tvitov.