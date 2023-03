Huda tragedija v Srbiji: v požaru zaradi zadušitve umrli štirje otroci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi Pazar, mesto na jugozahodu Srbije, je pretresla huda tragedija. V požaru v stanovanjski hiši danes zjutraj so se zadušili štirje otroci. Oče in mati sta zaradi opeklin pristala v bolnišnici.

Gasilci so na kraj požara prispeli v štirih minutah, a je bilo za malčke prepozno, poroča hrvaški Index. Po poročanju srbskih medijev so bili otroci stari šest mesecev, dve, tri in štiri leta.

Vzrok požara še ni znan

Oče in mati sta zaradi hudih opeklin pristala v bolnišnici. Oče je huje poškodovan, ima opekline druge, tretje in četrte stopnje na 45 odstotkih telesne površine. Tudi mati je v resnem stanju. Opekline druge in tretje stopnje ima na 18 odstotkih telesne površine.

Po prvih podatkih požar ni zajel drugih stanovanj. Vzrok požara ni znan, preiskava pa še poteka.