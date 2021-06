Hrvati preučujejo, da bi prepovedali prodajo energijskih pijač mladoletnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je sprožil pobudo za prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Za to se je odločil, ko je prejšnji konec tedna v Zagrebu umrl 13-letnik, ki naj bi zaužil več energijskih pijač. Zdravniki so posthumno ugotovili, da je imel nesrečni fant do takrat neznane poškodbe srca.