Hrvaško zajelo obilnejše deževje, ponekod tudi sneži

Hrvaško so v torek zvečer zajele obilne padavine, ki se danes nadaljujejo. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi močnega vetra izdal opozorila za celotno jadransko obalo, najslabše vremenske razmere pa napoveduje za osrednji in južni del Dalmacije. V Gorskem kotarju in Liki ponekod sneži. Na Sljemenu nad Zagrebom je zapadlo 36 centimetrov snega.

Predvsem dopoldne je težave povzročal veter južnih smeri, morje je med drugim poplavilo promenado v Splitu. Padavine se bodo čez dan lahko okrepile, še posebej ob obali. Težave bo povzročal tudi močan veter, zato je DHMZ za Dalmacijo izdal oranžno opozorilo, za preostale dele obale pa rumeno.

V četrtek bo še hladneje, zato bi lahko dež po nižinah prehajal v sneg, predvsem v osrednjem in zahodnem delu Hrvaške, lahko pa tudi v notranjosti Dalmacije in Istre. Napovedana je močna burja.

Nevarnost poledice

Ceste so mokre in spolzke v večjem delu države, v Gorskem kotarju in Liki pa je ponekod na cestiščih razmočen sneg. Zaradi nizkih temperatur je mogoča poledica, v notranjosti države pa megla zmanjšuje vidljivost, so sporočili iz podjetja Hrvatske autoceste (Hak).

Hak opozarja voznike, naj upoštevajo varnostno razdaljo, prilagodijo hitrost razmeram na cesti in uporabljajo zimsko opremo.