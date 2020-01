Hrvaški ribič ujel Nasino napravo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški ribič Darko Kunac Bigava iz Podgore je v sredo zvečer v svojo mrežo ujel nenavadno stvar. "Imam 50 let in ribič sem že od šestnajstega leta, a še nikoli v mrežo nisem ujel česa podobnega, kar bi mi naredilo toliko škode," svojo izkušnjo opisuje ribič.

Pošteno so se namučili, da so dvignili sto kilogramov težko napravo

Okoli 18. ure je s svojima ribiškima kolegoma iz globine 140 metrov potegnil težko napravo, ki mu je popolnoma uničila mrežo. Kot je dejal za splitski časnik Slobodna Dalmacija, ima 140 kilogramov, a so se morali s kolegi pošteno namučiti, da so jo potegnili na površje.

Last ameriške vojaške raziskovalne ladje

Fotografijo naprave so ribiči objavili na družbenih omrežjih, za tem pa je v stik z ribičem stopila hrvaška obalna straža. Povedali so mu, da gre za napravo ameriške vojaške raziskovalne ladje USNS Bruce Heezen, in od njega zahtevali, da jo vrne lastnikom. Po poročanju hrvaškega portala morski.hr je naprava na Hrvaško prispela lani iz ameriške vesoljske agencije Nasa, najverjetneje pa gre za seizmični senzor za podvodno komunikacijo ali merjenje drsenja morskega dna.

Od Američanov zahteval odškodnino za uničeno mrežo

Ribič jim je odvrnil, da napravo raje vrže v morje, če mu ne plačajo, saj mu je naredila veliko škodo na mreži. Američani so ribiča nato izplačali, v zameno za napravo in uničene mreže so mu dali 20 tisoč kun (2.700 evrov).