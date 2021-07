Hrvaški predsednik z ostro izjavo v nič dajal svojo ženo

Hrvaško javnost so v petek nekoliko razburile predsednika Zorana Milanovića na novinarski konferenci o stanju epidemije covid-19 na Hrvaškem. Milanović je v svojem nastopu med drugim pohvalil znanstvenike, ki so razvili cepivo proti koronavirusni bolezni, obenem pa omalovaževal epidemiologijo, češ da gre za "mumbo jumbo" vedo. Hrvaški predsednik je ob tem najverjetneje pozabil, kaj dela njegova žena Sanja Musić Milanović.

Zoran Milanović si je na petkovi novinarski konferenci v svojem slogu dal duška s kritiziranjem delovanja hrvaškega štaba civilne zaščite, do katerega je bil oster že v preteklosti, dotaknil pa se je tudi cepljenja proti bolezni covid-19.

Milanović je glede obveznega cepljenja, čeprav bi ga ob zadostni podpori v Saboru sicer načeloma podprl, skeptičen. "Kako naj jaz nekomu rečem, da se naj cepi, sicer ne bo dobil plače. To ne gre tako, ljudem ne moremo zvezati rok," se je spraševal na petkovi novinarski konferenci. Foto: Reuters

Hrvaški predsednik je med drugim izrazil morebitno podporo uvedbi obveznega cepljenja, če bi bila odločitev za to v hrvaškem državnem zboru potrjena z dvotretjinsko večino, in pohvalil znanost, ki je v tako hitrem času razvila cepivo proti koronavirusni bolezni. Ti znanstveniki so po njegovem mnenju tudi edini, ki so kar koli prispevali k prizadevanjem za končanje epidemije.

"V celotni covid sagi me je najbolj navdušila veja znanosti, biokemija, virologi, ki je izumila cepivo. Vse drugo, epidemiologija, to je vse mumbo jumbo," je bil po poročanju hrvaških medijev neposreden Milanović.

Hrvaška javnost se zaradi te izjave v zadnjih 24 urah sprašuje, ali je Milanović morda pozabil, da je prav njegova žena Sanja Musić Milanović ena najbolj cenjenih epidemiologinj na Hrvaškem.

Zoran Milanović in Sanja Musić Milanović sta poročena od leta 1994, par ima dva otroka. Foto: Guliver Image

Musić Milanovičeva je do leta 2011 kot epidemiologinja delala na hrvaškem zavodu za javno zdravje, zdaj pa je že desetletje profesorica epidemiologije na medicinski fakulteti v Zagrebu. Letos je med drugim tudi sodelovala pri cepljenju prebivalcev Zagreba in krajev v hrvaški pokrajini Banovini, ki jo je decembra lani pretresel uničujoč tako imenovani petrinjski potres.