Hrvaška: z veliko hitrostjo trčil v kamnito steno, dve osebi umrli

Na hrvaški avtocesti A1 v smeri proti Dalmaciji se je med predoroma Sveti Rok in Ledenik danes zgodaj popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta po podatkih policije umrli dve osebi. Po do zdaj znanih podatkih je bilo v nesreči udeleženo eno vozilo. Cesta je v smeri Dalmacije zaprta.

Po poročanju hrvaških medijev se je voznik avtomobila, ki je peljal z veliko hitrostjo, okoli 200 metrov pred predorom Ledenik zaletel v kamnito steno ob cesti. Udarec je bil tako silovit, da sta iz avtomobila padla voznik in njegov sopotnik, ki sta umrla na kraju nesreče. Iz avtomobila je zletel tudi motor, ostanki avtomobila pa so se razsuli tudi po nasprotnem voznem pasu.

Zadrska policija je sporočila, da so na kraj nesreče takoj napotili vse službe prve pomoči in da je omenjeni del avtoceste v smeri Dalmacije zaprt, promet pa so preusmerili.