Helikopter kolumbijskega predsednika tarča napada

Helikopter, na katerem je bil med drugim predsednik Kolumbije Ivan Duque, je bil v petek tarča napada. Med letom v bližini meje z Venezuelo so nanj streljali in ga tudi zadeli, a mu je uspelo ubežati napadalcem in žrtev na koncu ni bilo.

"Očitno je, da gre za strahopeten napad in da so na predsedniškem helikopterju vidne sledi strelov," je v videosporočilu povedal Ivan Duque in kot dokaz objavil tudi fotografije poškodovanega helikopterja. Skupaj z njim so bili na helikopterju med drugim še obrambni minister Diego Molano, notranji minister Daniel Palacios in guverner province Norte de Santander Silvano Serrano. Ranjen ni bil nihče.

Varnostnim silam je predsednik naročil, da morajo nemudoma izslediti napadalce. Oblasti pri tem niso sporočile, s katere strani kolumbijsko-venezuelske meje naj bi streljali na helikopter, vendar pa uradna Bogota sosednjo državo večkrat obtožuje, da na svojem ozemlju nudi zatočišče kolumbijskim upornikom.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Gre sicer za prvi napad na predsednika Kolumbije v skoraj 20 letih, piše francoska tiskovna agencija AFP. Med drugim so ga že obsodile misije Evropske unije, Združenih narodov in ZDA v Kolumbiji.

Do napada je prišlo v nemirni regiji Catatumbo v provinci Norte de Santander, ki je med drugim znana po velikih nasadih koke, glavne sestavine kokaina. Na območju delujejo levičarska gverila Ljudska osvobodilna vojska (ELN), ki jo večinoma sestavljajo nekdanji pripadniki Revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije (Farc), ki so leta 2016 zavrnili mirovni dogovor s kolumbijsko vlado, in več kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s preprodajo drog.