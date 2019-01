Haag krivi Teheran za dva umora na Nizozemskem

Nizozemska je danes iranske oblasti obtožila, da so vpletene v umora dveh iranskih disidentov z nizozemskim državljanstvom na Nizozemskem. Države članice EU so danes tudi zaradi tega uvedle nove sankcije proti Iranu.

Nizozemska obveščevalna služba (AIVD) ima "močne indice, da je bil Iran vpleten v umora dveh nizozemskih državljanov v Almereju leta 2015 in Haagu leta 2017", sta nizozemski zunanji minister Stef Blok in notranja ministrica Kajsa Ollongren zapisala v pismu parlamentu.

Gre za 56-letnega Alija Motameda in 52-letnega Ahmada Mollaja Nissija, ki sta bila po navedbah nizozemskih oblasti nasprotnika iranskih oblasti.

EU s sankcijami nad Teheran

"Nizozemska ocenjuje, da je Iran verjetno vpleten v pripravo in izvedbo umorov in napadov na evropskem ozemlju," sta dodala ministra. V pismu sta zapisala še, da je deloma tudi na pobudo Haaga Evropska unija danes uvedla sankcije proti iranskemu ministrstvu za obveščevalno dejavnost in varnost ter dvema Irancema. To pomeni, da je njihovo premoženje zamrznjeno.

Danski zunanji minister Anders Samuelsen je ob tem pojasnil, da je unija na seznam terorističnih organizacij vpisala oddelek obveščevalne službe, pristojen za notranjo varnost, in dva njegova uslužbenca. Dogovor o sankcijah je potrdil tudi danski premier Lars Lokke Rasmussen. "EU ostaja enotna - takšna dejanja so nesprejemljiva in morajo imeti posledice," je zapisal na Twitterju. Danska si je za sankcije prizadevala zaradi poskusa napada na tri iranske oporečnike na danskih tleh, za katerim po njihovem mnenju stoji Teheran.

Francoske oblasti pa so oktobra zamrznile premoženje dvema državljanoma Irana in oddelku iranskega ministrstva za obveščevalne dejavnosti. Ukrep je povezan s poskusom izvedbe bombnega napada na junijski shod iranske opozicije v predmestju Pariza.