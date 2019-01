Grška obalna straža v Egejskem morju rešila 44 migrantov

Grška obalna straža je v vzhodnem Egejskem morju rešila 44 migrantov, ki so skušali prečkati morje v gumenjaku. Odkrili so jih danes v zgodnjih jutranjih urah pri manjšem otoku Farmakonisi in prepeljali na varno.

V Grčiji se še vedno spopadajo s prenatrpanimi begunskimi centri na otokih in so zato v zadnjih mesecih na celino prepeljali več tisoč migrantov. Med njimi so večinoma družine, ženske in mladoletniki brez spremstva, ki bodo po navedbah oblasti predvidoma dobili azil v Grčiji.

Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je lani iz Turčije na grške otoke prispelo 32.497 migrantov, dodatnih 15.421 migrantov pa je v EU prišlo preko kopenske turško-grške meje. Za primerjavo, v času begunske krize leta 2015 je na grške otoke iz Turčije pripelo več kot 850.000 migrantov.