Grozljiva nesreča: voznik zapeljal v množico ljudi in zbežal #video

Na kraju dogodka so prisotna številna policijska in reševalna vozila, ki so poškodovane odpeljala v bolnišnico. Med poškodovanimi naj bi bili tudi otroci.

‼️ #Szczecin : The driver who drove into a crowd in #Poland has reportedly been detained by an eyewitness. 📢 Join our Telegram channel for real-time updates and exclusive insights: https://t.co/XdKthfDW9s pic.twitter.com/qal2Aldy2B

Lokalni politik Piotr Sobolewski je ljudi pozval, naj se izogibajo območju nesreče. Na družbenem omrežju X je opozoril, da so zaradi incidenta nastali številni prometni zastoji. "Vozniki, izogibajte se trgu Rodla v Ščečinu. Nastajajo prometni zastoji, potem ko je voznik zapeljal v množico ljudi in pobegnil," je zapisal.

In the centre of Szczecin, a car driver hit 17 people at a pedestrian crossing. Two of the injured people are in critical condition. The perpetrator fled the scene, but was apprehended after some time. He is a 33-year-old man. pic.twitter.com/AvTPHKymLK