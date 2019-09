Grčija bo z otokov na celino premestila 10.000 migrantov

Grške oblasti so danes sklenile, da bodo s svojih otokov v Egejskem morju na celino prepeljale več kot 10.000 migrantov. Na egejskih otokih je sicer trenutno 29.000 migrantov, kar je največ po marcu 2016. Na poti iz Turčije na grške otoke so pogoste tudi nesreče. Danes je tako potonil čoln z migranti, pri čemer jih je šest umrlo.

Odločitev o premestitvi več kot 10.000 migrantov z otokov na celino so sprejeli na srečanju ministra za zaščito državljanov Mihalisa Hrisohoidisa z guvernerji vseh 13 grških regij.

"Drugače ne gre. Na nekaterih otokih je več migrantov kot prebivalcev," je po srečanju za grško javno televizijo ERT povedal guverner polotoka Peloponez Panagiotis Nikas. "Zdaj moramo ukrepati in sprejeti ljudi," je poudaril. Dodal je, da gre za ljudi, ki imajo dobre možnosti za pridobitev azila v Grčiji.

Okoli 1.500 migrantov, večinoma družin, so z otokov na celino premestili že v začetku septembra.

Na otokih rekordno število migrantov

Po podatkih grškega ministrstva za zaščito državljanov je na otokih v Egejskem morju trenutno več kot 29.000 migrantov, kar je rekordno število po marcu 2016, ko sta EU in Turčija sklenili dogovor o migrantih. Še aprila letos je bilo na grških otokih 14.000 migrantov, v zadnjih dveh mesecih pa se je migrantski tok iz Turčije v Grčijo okrepil.

EU je marca 2016 sklenila dogovor z Ankaro, v skladu s katerim naj bi EU vse migrante, ki bi iz Turčije nezakonito prispeli na grške otoke in s tem v unijo, vrnili v Turčijo. Slednji v skladu z dogovorom pripada več milijard evrov pomoči. Od sklenitve tega dogovora so v Turčijo vrnili okoli 1900 ljudi. V istem obdobju so v državah članicah namestili okoli 24.000 Sircev, ki so na ozemlje EU prispeli iz Turčije.

Na poti iz Turčije na grške otoke se sicer še vedno zgodijo številne nesreče. Danes je tako potonil čoln z migranti, pri čemer jih je šest umrlo, med njimi dojenček, 12 pa so jih rešili. Po navedbah obalne straže je verjetno utonil tudi tihotapec ljudi.