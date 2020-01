Gasilci neobzirnemu vozniku dali lekcijo, ki je ne bo nikoli pozabil #video

Ameriški gasilci iz New Jerseyja so na družbenih omrežjih objavili videoposnetek posredovanja ob požaru v enem od stanovanjskih blokov, pri čemer so dali pošteno lekcijo vozniku avtomobila, ki je tega parkiral pred hidrantom.

Gasilci so morali posredovati izredno hitro, saj je bil požar tik pred tem, da se iz enega od stanovanj razširi na ostrešje bloka. Ker je bil dostop do hidranta zaparkiran, so gasilci razbili stekli ob sprednjih sedežih in cev napeljali kar skozi avtomobil.

"Ne parkiraj pred gasilskimi hidranti," so gasilci zapisali ob videoposnetku, ki je že postal spletna uspešnica.

V požaru sicer ni bil poškodovan nihče.