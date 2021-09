Francoski minister ZDA in Avstralijo obtožil laži, avstralski premier vrača udarec

"To, da smo prvič v zgodovini odnosov med ZDA in Francijo svojega veleposlanika poklicali domov na posvetovanja, je resno politično dejanje, ki odraža razsežnost krize med našima državama," je poudaril minister.

Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je Avstralijo in ZDA v soboto zvečer obtožil laganja glede novega varnostnega zavezništva. Francija je pred tem odpoklicala svoja veleposlanika v Washingtonu in Canberri. Avstralski premier Scott Morrison je danes Parizu odgovoril, da je bil ta vnaprej seznanjen s pomisleki glede jedrskih podmornic.

V pogovoru za televizijo France 2 je Le Drian ZDA in Avstraliji očital tudi dvoličnost, hudo kršitev zaupanja in nespoštovanje. Kot je ocenil, v odnosih med sicer zavezniškimi državami zato prihaja do "resne krize".

Za vrnitev veleposlanikov so se v Parizu po njegovih besedah odločili z namenom, da "ponovno ocenijo položaj". Potrebe po odpoklicu francoskega veleposlanika v Veliki Britaniji Le Drian medtem ne vidi. Londonu je namreč očital "nenehen oportunizem", obenem pa menil še, da "Britanija v tej celotni zadevi malo spominja na tretje kolo".

Novo zavezništvo ZDA, Velike Britanije in Avstralije

Voditelji ZDA, Velike Britanije in Avstralije so v sredo napovedali sklenitev novega zavezništva v Indopacifiški regiji, ki so ga poimenovali Aukus. Države si bodo v okviru zavezništva delile informacije na področju umetne inteligence, računalniških zmogljivosti ter podvodnih obrambnih zmogljivosti.

Sem pa sodi tudi pomoč Avstraliji, da pride do podmornic na jedrski pogon. Te podmornice bodo Canberri zdaj dobavile ZDA, Francija pa je zaradi posledične avstralske odpovedi nakupa francoskih podmornic ostala brez posla, vrednega kar 65 milijard dolarjev. Pariz s celotno zadevo naj ne bi bil vnaprej seznanjen.

Danes se je sicer oglasil avstralski premier Scott Morrison in menil, da je francoska vlada vedela za pomisleke Canberre glede francoskih podmornic, še preden so ta teden od nakupa odstopili. Kot je dejal, so tako on sam kot njegovi ministri to vprašanje odprli že "pred nekaj meseci".

"Mislim, da so imeli vse razloge, da so vedeli za globoke in resne pomisleke" glede tega, da francoske podmornice ne bodo zadostile našim strateškim interesom. "In mi smo dali zelo jasno vedeti, da bo naša odločitev temeljila na strateškem nacionalnem interesu," je dejal Morrison na novinarski konferenci v Sydneyju.

Kot je še dejal, razume "razočaranje" francoske vlade, a ne obžaluje odločitve, da postavi "nacionalni interes Avstralije na prvo mesto".

Tudi avstralski obrambni minister Peter Dutton je danes v pogovoru za avstralski Sky News zatrdil, da je bila avstralska vlada glede svojih pomislekov s Francijo "odkrita, odprta in iskrena". Sam je z njimi seznanil francosko kolegico Florence Parly.