Francija: zaradi streljanja na policiste iščejo moškega

Na jugozahodu Francije poteka iskalna operacija za oboroženim moškim, ki je streljal na policiste. Ti so posredovali zaradi družinskega nasilja. O žrtvah ali ranjenih ne poročajo.

Policija je navedla, da je moški, star okoli 30 let, okoli polnoči na domu v kraju Lardin-Saint-Lazare v departmaju Dordonja obiskal svojo nekdanjo partnerko in napadel njenega sedanjega partnerja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ženska je pobegnila, pri čemer je nekdanji partner streljal nanjo. Napadalec je nato na ulici streljal še na policiste, ki so prišli na kraj dogodka. Pri tem je poškodoval dva policijska avtomobila, je povedal prefekt Dordonje Frederic Perissat.

Moški je oborožen in nasilen

"Gre za nekdanjega vojaka, ki se premika hitro in je oborožen," je dodal. Povedal je, da ga želijo aretirati in se izogniti človeški tragediji. V iskalni operaciji sodeluje 210 policistov in dva helikopterja. Davi je Perissat okoliške prebivalce pozval, naj ne zapuščajo domov.

Pozivu se je pridružila tudi županja kraja Francine Bourra, ki je povedala, da je moški "močno oborožen in nasilen". Dodala je, da ima elektronsko zapestnico za nadzor gibanja.

Po navedbah vira blizu preiskave so policisti napadalčevo nekdanjo partnerko in otroke odpeljali na varno.