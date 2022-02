Našli mrtvo sestro finančnika Madoffa in njenega moža

Floridska policija je sporočila, da so v četrtek na njunem domu odkrili trupli 87-letne Sondre Wiener in 90-letnega Marvina Weinerja, pri čemer sumijo, da je šlo za umor in samomor. Pokojnica je bila sestra lani umrlega finančnika Bernarda Madoffa, ki je pred leti opeharil več sto bogatih vlagateljev.

Šerifov urad okrožja Palm Beach je v nedeljo na svojem Twitterju sporočil, da so policisti prišli v Boynton Beach v četrtek popoldne po prijavi. Tam so odkrili starejši par s strelnimi ranami in detektivi sumijo, da je šlo za umor in nato samomor. Mrliški oglednik naj bi ugotovil podrobnosti. Za zdaj vzroki za tragedijo niso znani.

Opeharil bogate vlagatelje in bil obsojen na 150 let zapora

Bernard Madoff je bil pred 12 leti obsojen na 150 let zapora, ker je s piramidno shemo opeharil številne bogate vlagatelje. Shema se je podrla, ko je prišlo do velike finančne krize in ni bilo novih vlagateljev. Z njihovim denarjem je Madoff izplačeval stare vlagatelje. Obtožili so ga, da je ukradel 20 milijard ameriških dolarjev.

Sin Sondre Wiener David je leta 2009 v pogovoru za časopis New York Post zatrdil, da je stric Bernie opeharil tudi njegovo mamo. Madoff je umrl lani v zaporu v starosti 82 let. Njegov sin Mark si je sodil sam na drugo obletnico očetove aretacije.