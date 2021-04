V zaporu umrl eden največjih finančnih prevarantov

Nekdanji ameriški finančnik Bernard Madoff je med letoma 1991 in 2008 z eno največjih piramidnih shem vlagatelje ogoljufal za okoli 65 milijard dolarjev. Za največjo prevaro, Ponzijevi shemi, je bil obsojen na 150 let zapora. Vse njegovo premoženje so zaplenili in prodali na dražbi za poplačilo prevaranih vlagateljev.

Po poročanju tujih medijev je danes v zaporu umrl. Star je bil 82 let.