Filmski rop 70 milijonov evrov, srbska policija s pomočjo FBI aretirala 11 ljudi

Policija v Srbiji je danes na 16 lokacijah po državi izvedla hišne preiskave in pridržala 11 državljanov Srbije, Črne gore, Avstralije in Filipinov, poroča srbski Telegraf. Kriminalna združba je osumljena organiziranega kriminala in naj bi od leta 2011 sodelovala pri nastanku, promoviranju in organizaciji najmanj 16 lažnih investicijskih platform. S tem naj bi si osumljeni protipravno pridobili več kot 70 milijonov dolarjev koristi.

Kriminalistična akcija je bila sprožena po nalogu tožilstva za organizirani kriminal in je plod sodelovanja srbskih pravosodnih organov in ameriškega FBI.

Organizirana kriminalna združba je iskala vlagatelje po vsem svetu. Vključno z vlagatelji v ameriški zvezni državi Teksas, ki so investirali v lažne investicijske platforme za binarne opcije in kjer so osumljeni izvajali lažne transakcije, izdelovali lažna potrdila o dvigih gotovine in lažna potrdila o nakazilih denarja, navaja specializirano tožilstvo.

Člani organizirane skupine so si nadeli lažno identiteto in lažne pozicije v združbi. Žrtve so prek elektronskih sporočil ali videokonferenc prepričevali, naj svoje naložbe prestavijo na mednarodne bančne račune, ki so bili povezani z organizatorji te združbe, navaja Telegraf.

Kriminalna skupina je po nalogu organizatorjev ukinjala lažne investicijske platforme in ponovno vzpostavljala nove.