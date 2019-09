Evropske sile podprle ZDA v sporu z Iranom

Velika Britanija, Nemčija in Francija so v ponedeljek zvečer v New Yorku v skupni izjavi sporočile, da je Iran odgovoren za nedavni napad na savdske naftne objekte, čeprav so odgovornost prevzeli jemenski Hutiji. Voditelji treh držav so Iran pozvali, naj privoli v nova pogajanja o svojem jedrskem in raketnem programu.