Eksplozija v italijanski hidroelektrarni zahtevala več življenj

❌#Bologna, #esplosione nel primo pomeriggio di #oggi in una centrale idroelettrica semi-sommersa a Bargi, nei pressi del lago di Suviana: soccorsi 3 operai feriti, #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di ricerca di possibili dispersi. Intervento in corso [#9aprile 16:30] pic.twitter.com/EsT20o16lM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 9, 2024

Eksplozija je na jezu hidroelektrarne Suviana, ki jo upravlja podjetje Enel Green Power, odjeknila okoli 15. ure. Umrli so štirje ljudje, pet je poškodovanih, tri pa pogrešajo. Trije delavci v nesreči niso bili poškodovani. Oblasti se sicer bojijo, da bo število žrtev naraslo.

Vzrok eksplozije za zdaj še ni znan. Domnevno naj bi najprej izbruhnil požar, nato pa naj bi odjeknila eksplozija, ki sicer ni poškodovala jezu. Je pa zaradi nje v hidroelektrarno vdrla voda.

Eksplozija je odjeknila pod vodno gladino

Kot je pojasnil župan bližnjega mesta Camugnano Marco Masinara, so v času eksplozije potekala dela na turbinah hidroelektrarne, eksplozija pa je odjeknila pod vodno gladino. Gasilce in reševalce je pri prebijanju do prizorišča oviral gost dim. Na delu so tudi helikopterji.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je v odzivu sporočila, da z zaskrbljenostjo spremlja novice o dogodku. Družinam žrtev je v imenu vlade izrazila sožalje, gasilcem in reševalcem pa se je zahvalila za hitro posredovanje.