Družine žrtev napada na Dunaju tožijo državo

Družini dveh ubitih v terorističnem napadu na Dunaju novembra lani tožita državo zaradi napak oblasti v zvezi z napadom, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočili odvetniki družin. Skupno tožbo je vložilo tudi več ranjenih v napadu, ki od države zahtevajo višjo odškodnino.

Avstrijsko prestolnico je 2. novembra lani pretresel teroristični napad, ko je islamski skrajnež Kujtim Fejzulai v strelskem pohodu ubil štiri ljudi in jih ranil več kot 20, preden ga je ubila policija. Po napadu je na dan prišlo, da je bil moški že kaznovan. Obveščevalci pa so vedeli, da se je na Dunaju srečal z islamisti iz Nemčije in Švice ter da je skušal na Slovaškem kupiti strelivo, navaja STA.

Toži Avstrijo, ker tamkajšnje oblasti niso storile vsega, kar je bilo v njihovi moči

Mati 24-letnega nemškega študenta, ki je bil ubit v napadu, toži Avstrijo, ker tamkajšnje oblasti niso storile vsega, kar je bilo v njihovi moči, da bi preprečile takšen napad, je pojasnil odvetnik Norbert Wess. Povedal je še, da so študentovi družini ponudili 5800 evrov odškodnine in pomoč pri stroških pogreba, a ta vsota ne pokrije niti stroškov prevoza trupla v Nemčijo. Študentova mati v tožbi še navaja, da se je morala po napadu zdraviti za depresijo ter ni mogla delati. Družina zahteva 104.000 evrov odškodnine za prestano trpljenje ob izgubi in pogrebne stroške, poroča STA.

Zahtevali bodo odškodnino za žalovanje, šok in stroške pogreba

Tudi starši 21-letne žrtve iz Avstrije so potrdili, da tožijo Avstrijo iz podobnih razlogov. "Zahtevali bomo odškodnino za žalovanje, šok in stroške pogreba," je dejal njihov odvetnik Mathias Burger. Pojasnil je, da bodo zahtevali po 30.000 evrov odškodnine za vsakega od staršev, poleg tega pa še denar za pogreb in dodatek za "hudo travmatizirano" žrtvino mater. Skupno tožbo je vložilo tudi več ranjenih v napadu, ki trdijo, da je Avstrija odškodninsko odgovorna, ker ni preprečila napada, ter od države zahtevajo višjo odškodnino.

Preiskovalna komisija pod vodstvom kazenske odvetnice Ingeborg Zerbes je prejšnji teden v zaključnem poročilu opozorila na napake in površnosti varnostnih organov pred napadom. Med drugim je izpostavila pomanjkljivosti urada za varovanje ustave in boj proti terorizmu (BVT) na področju ocenjevanja grožnje za tiste, ki predstavljajo nevarnost družbi ter pri obdelavi podatkov in pretoka informacij med posameznimi oddelki. Konkretno je komisija opozorila, da informacije o srečanju islamistov na Dunaju niso posredovali naprej, še piše STA.