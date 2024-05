Dramatičen lov za kradljivcem tovornjaka spremljali z 12 kamerami #video

Na ulicah Lime so v ponedeljek policijske patrulje skušale zaustaviti osumljenega tatu tovornjaka, a se je ta kar nekaj časa spretno izmikal policistom in ignoriral njihove ukaze. Ubežnika so spremljali z 12 kamerami, tatu pa so policisti ob prijetju ustrelili, končal je v bolnišnici.

Tat tovornjaka se je v beg po ulicah glavnega mesta Peruja pognal v ponedeljek zvečer in kmalu se je za njim začel policijski lov.

Videoposnetki kamer iz okrožja Ate, vzhodno od Lime, prikazujejo, kako 33-letni voznik mrzlično beži po ulicah okrožja, se pri tem zaletava v policijske patrulje in vijuga po avenijah ter se ne zmeni za ukaze policistov.

V nekem trenutku se je voznik zaletel v ulično svetilko, moškega pa so med prijetjem ustrelili v prsi in ga nato odpeljali v bolnišnico. S policije so sporočili še, da med lovom ni bil poškodovan noben voznik ali mimoidoči.

Po navedbah policije je 33-letnik, voznik podjetja za prevoz tovora, zapeljal z začrtane poti. "Gre za obliko ropa. Odpeljejo se iz podjetja prevoznika, blokirajo GPS in nato trdijo, da so jih napadli in jim ukradli vozilo. A ne zavedajo se, da mi vidimo vse," je po incidentu povedal Javier Avalos, vodja za varnost državljanov okrožja Ate.