Kaj se zgodi s slonom, ki najde nahrbtnik z opijem? #video

Prebivalci obmejne vasi so policijo obvestili, da se počutijo ogrožene zaradi štirih divjih slonov.

Ko so policisti prišli v gozd, kjer so bili sloni, so opazili, da se je eden od njih nenadoma ustavil in začel ovohavati travo, nato pa izpod grmovja potegnil nahrbtnik. Policisti so nahrbtnik pregledali, v njem pa našli 2,8 kilograma opija, nezakonite snovi, ki jo pridobivajo iz maka in uporabljajo pri proizvodnji heroina.

Video divjega slona je postal viralen. Samo v torek je na kitajskem omrežju Weibo imel 200 milijonov ogledov. Ljudje so oblasti pozvali, naj pametnega slona nagradijo z njegovo najljubšo hrano, kot so banane, poroča španska tiskovna agencija EFE.