Direktorji spletnih velikanov na udaru zaradi cenzure in dezinformacij

Glavni izvršni direktorji Twitterja, Facebooka in Googla so se morali zagovarjati v ameriškem kongresu. Na fotografiji ustanovitelj in glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg. Foto: Reuters

Odbor za energijo in trgovino predstavniškega doma ameriškega kongresa je v četrtek virtualno zaslišal direktorje Twitterja, Facebooka in Googla, ki so se morali zagovarjati pred obtožbami, da izvajajo cenzuro ter da so s širjenjem dezinformacij prispevali k vdoru privržencev nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v ameriški kongres v začetku letošnjega januarja.

Glavni izvršni direktorji Facebooka, Googla in Twitterja Mark Zuckerberg, Sundar Pichai in Jack Dorsey so zavračali obtožbe glede zaščite podatkov potrošnikov, otroške uporabe njihovih medijev in politike objavljanja vsebin. Pichai se je moral v kongresu zagovarjati, ker je Google lastnik YouTuba, piše STA.

Podpora za novo zakonodajo glede velikih tehnoloških podjetij oziroma družbenih medijev obstaja tako med demokrati kot tudi republikanci, vendar pa stranki zagovarjata drugačne pristope. Demokrati menijo, da bi se morali na družbenih omrežjih boriti proti lažnim novicam in dezinformacijam, republikanci pa so prepričani, da cenzure ne bi smelo biti in da bi morala biti družbena omrežja tudi prostor za izražanje konservativnih stališč.

Direktorji branili politiko svojih spletnih platform

Direktorji tehnoloških velikanov so medtem branili politiko svojih spletnih platform. Pichai je zagotovil, da podjetja čutijo odgovornost in ustrezno ukrepajo, Zuckerberg pa je pojasnjeval, da v vsakem sistemu prihaja do napak. Direktorji so bili deležni tudi očitkov, da družbena omrežja spodbujajo neosnovane teorije zarote o volilnih prevarah in skepticizem do cepiv proti novemu koronavirusu.

Nekateri kongresniki so direktorjem očitali, da so njihove platforme posredno odgovorne za množične strelske pohode in vdor privržencev nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v ameriški kongres januarja letos. Vsi trije direktorji so na drugi strani odločno zagovarjali prizadevanja svojih podjetij, da onemogočijo objave nevarnih vsebin, obenem pa ohranijo pravico do svobode govora. Dorsey je dejal, da nočejo biti razsodniki resnice in tudi vlada ne bi smela biti.

Demokrati in republikanci želijo ukiniti zaščito, ki jo družbeni mediji uživajo po 25 let starem zakonu o telekomunikacijah, ki jih ščiti pred tožbami in pregonom zaradi objav. Zuckerberg se je strinjal, da je zakon treba spremeniti, in predlagal, da bi morale spletne platforme dobiti zaščito le v primeru, da dokažejo, da so naredile vse za iztrebljenje nevarnih ali nezakonitih vsebin, piše STA.