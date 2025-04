Demokratski senator iz New Jerseyja Cory Booker je ponoči po 25 urah in štirih minutah končal maratonsko kritiziranje ukrepov vlade republikanskega predsednika Donalda Trumpa in pri tem postavil nov rekord z neprekinjenim govorom v zveznem senatu. 55-letni senator je napovedal, da je to šele začetek upora proti ukrepom vlade.

Dosedanji rekord neprekinjenega govora je imel pokojni dolgoletni senator James Strom Thurmond iz Južne Karoline, ki je leta 1957 24 ur in 18 minut govoril proti predlogu zakona o državljanskih pravicah.

Pravila ameriškega senata omogočajo obstrukcijo oziroma t. i. filibuster, s katerim lahko posamezni senatorji prekinejo delo senata, dokler imajo besedo. Vendar morajo nenehno govoriti in ostati v senatni dvorani. Za nekaj minut lahko predajo besedo kolegom, vendar morajo ostati na nogah.

Brooker: Časi niso normalni

Booker je v več kot enem dnevu obdelal večino razvpitih ukrepov Trumpove vlade ter zatrdil, da časi niso normalni in da potrebujejo zdrav upor.

"Časi niso normalni in jih v senatu ne moremo obravnavati kot takšne. Grožnje Američanom in demokraciji so resne in moramo se jim zoperstaviti," je dejal v maratonskem govoru, ki ga je začel v torek ob enih zjutraj po srednjeevropskem času oziroma v ponedeljek ob 19. uri po krajevnem času v Washingtonu.

Če bi šel na stranišče, bi izgubil besedo

Kritiziral je ukrepe urada za vladno učinkovitost pod vodstvom Elona Muska, bral pisma volivcev, ki so izražali zaskrbljenost zaradi ukinjanja zveznih programov, kritiziral Trumpove napovedi o prevzemu Kanade, Grenlandije in Paname, pa tudi napade na sodni sistem, pri čemer so ga držali pokonci le občasni kozarci vode. Na stranišče ni smel, ker bi izgubil besedo.

Na koncu maratona si je prislužil aplavz v dvorani, kjer sicer ni bilo veliko republikancev, nato pa se je podal še na intervju za televizijo MSNBC in druge.

Američanom je položil na srce, da maratonski govori niso rešitev, čeprav so način za opozarjanje na težave. "Rešite jih lahko le vi, z udeležbo na volitvah in zdravim uporom," je med drugim dejal Booker.