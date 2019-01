Demokrati niso navdušeni nad Trumpovim predlogom

Do ponedeljka zvečer noben demokrat ni javno podprl sobotnega predloga predsednika ZDA Donalda Trumpa, da v zameno za 5,7 milijarde dolarjev za zid na meji z Mehiko začasno zaščiti pred izgonom mladoletne priseljence in begunce ter privoli v obnovo proračunskega financiranja lastne vlade.

Donald Trump je predlagal zaščito za priseljence, ki so jih starši kot mladoletne pripeljali v ZDA. To zaščito so že imeli, dokler je Trump ni odpravil z izvršnim ukazom, množične deportacije pa so preprečila sodišča. Trump je začel izganjati tudi več sto tisoč ljudi, ki so zaradi naravnih nesreč ali nasilja v ZDA dobili začasen status zaščite.

Tudi te ljudi poskuša uporabiti kot pogajalski korenček z demokrati, vendar je njegova ponudba podaljšanja zaščite za le tri leta zanje nesprejemljiva. Poleg tega mu ne zaupajo, ker si je doslej že večkrat premislil.

Demokrati vztrajajo, da denarja za zid ne bo dobil

Demokrati vztrajajo, naj najprej obnovi financiranje vlade, potem pa se lahko pogovarjajo o vsem, kar želi, čeprav denarja za zid ne bo dobil. Trump zato tvita še naprej in v nedeljo je predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi označil za iracionalno, ker ne dela tega, kar hoče on.

Vprašanje je, ali bo senatu sploh uspelo ta teden glasovati o Trumpovem predlogu za rešitev krize, kot je napovedal predsednik. V predstavniškem domu bodo nadaljevali potrjevanje predlogov za obnovo financiranja vlade, ki pa prav tako ne bodo uspešni, dokler jih ne potrdi senat.

Zaradi spora glede zidu na meji z Mehiko je brez proračunskih sredstev četrtina vseh vladnih ministrstev in agencij. Okoli 800 tisoč javnih uslužbencev je že ostalo brez mesečne plače, kmalu bodo morda tudi brez druge.

Brez denarja je med drugim Uprava za varnost v transportu v okviru ministrstva za domovinsko varnost. To so tako imenovani letališki varnostniki, ki jih je 50 tisoč, v nedeljo pa jih je bolniški dopust prijavilo rekordnih deset odstotkov. Kljub temu je bila čakalna doba za 1,78 milijona potnikov na ameriških letališčih le največ pol ure.