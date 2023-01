Danes zadnje slovo od zaslužnega papeža Benedikta XVI., mojstra kateheze #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Vatikanu bodo danes pokopali zaslužnega papeža Benedikta XVI., ki se je rodil kot Joseph Alois Ratzinger. Pogrebne slovesnosti bo prvič v zgodovini vodil naslednik umrlega papeža, zdajšnji papež Frančišek. Čeprav pogreb ne bo državniški, saj Benedikt XVI. ni bil aktualni papež, se ga bodo poleg vernikov in predstavnikov Cerkve udeležili tudi državniki, med njimi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Papež Frančišek se je včeraj svojemu predhodniku Benediktu XVI. poklonil kot velikemu mojstru kateheze, ki je drugim pomagal pri srečanju z Bogom.

Na Bavarskem rojeni Joseph Ratzinger je bil za papeža izvoljen 19. aprila 2005, na položaju je nasledil Janeza Pavla II. Osmi Nemec na čelu Katoliške cerkve in drugi papež v 500 letih, ki ni bil Italijan, je izbral ime Benedikt v čast svetemu Benediktu, začetniku zahodnega meništva iz 5. stoletja. Zaradi šibkega zdravja je odstopil 28. februarja 2013 in s tem odprl pot za izvolitev svojega argentinskega naslednika, papeža Frančiška.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Prvič v zgodovini sta sočasno živela dva papeža

Po odstopu je Benedikt XVI. postal zaslužni papež in živel v relativni osami v vatikanskem samostanu, prvič v zgodovini pa sta sočasno živela dva papeža. Že več mesecev je bilo znano, da je Benedikt XVI. fizično šibak in da komaj govori. Njegovo zdravje se je močno poslabšalo prejšnji teden, nekaj dni pred smrtjo.

Umrl na zadnji dan preteklega leta

Zaslužni papež Benedikt XVI. je umrl na silvestrovo v 96. letu starosti. Pogreb bo na željo pokojnika "slovesen, a preprost", a kljub temu brez primere v zgodovini. Prvič se bo namreč zgodilo, da bo pogrebne slovesnosti vodil naslednik umrlega papeža.

Papež Frančišek bo tudi imel zadnjo besedo glede podrobnosti pogrebnega obreda, ki se bo začel v četrtek dopoldne. Ob papežu, ki bo zaradi težav s kolenom med pogrebnimi slovesnostmi večinoma sedel, bosta predvidoma dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re ter državni sekretar Svetega sedeža kardinal Pietro Parolin.

Včeraj zvečer so njegovo truplo prestavili v krsto iz cipresovega lesa, vanjo pa priložili spominske kovance in medalje iz obdobja njegovega pontifikata, Benediktove palije in v kovinskem valju še besedilo z opisom njegovega obdobja papeževanja.

Po današnji pogrebni slovesnosti bodo krsto položili v dodatno krsto iz cinka, to pa še v dodatno iz hrastovega lesa, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Papeža morajo po pravilih pokopati v štirih do šestih dneh

Po pravilih, ki veljajo v Vatikanu, morajo papeža pokopati v štirih do šestih dneh po njegovi smrti. V nasprotju s pogrebi aktualnih papežev pri Benediktu XVI. ne bo devetdnevnega žalovanja. Prav tako ne bo volitev novega papeža, saj je Benedikt XVI. leta 2013 kot prvi papež po 600 letih odstopil s položaja, na katerem ga je nasledil zdajšnji papež Frančišek.

Zaslužni papež bo po svoji želji pokopan v kripti bazilike svetega Petra, v tamkajšnji nekdanji grobnici Janeza Pavla II., čigar posmrtne ostanke so ob njegovi beatifikaciji leta 2011 prenesli v zgornji del bazilike. Benediktove posmrtne ostanke bodo tja položili takoj po pogrebni slovesnosti. Ni pa še znano, ali bodo ob zaprtju krste papežu čez obraz pogrnili belo svileno ruto, kar je običaj pri pogrebih papežev.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Ker Benedikt XVI. ni bil aktualni papež, njegov pogreb ne bo državniški. Na njem pričakujejo okoli 70 tisoč vernikov in cerkvene dostojanstvenike, pa tudi državnike in kronane glave. Naj bi bili pa na pogrebu le dve državni delegaciji, italijanska in nemška.

Kdo vse se bo udeležil pogreba Benedikta XVI.?

Iz Slovenije se bodo pogreba po napovedih udeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štunf ter ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Iz Nemčije, domovine pokojnega papeža, pričakujejo predsednika Frank-Walterja Steinmeierja, kanclerja Olafa Scholza in bavarskega ministrskega predsednika Markusa Söderja, italijansko delegacijo pa naj bi vodil predsednik države Sergio Mattarella. Po poročanju tujih tiskovnih agencij naj bi na pogreb prišla tudi belgijski kralj Filip in žena nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa Sofia.

Pričakujejo tudi portugalskega predsednika Marcela Rebela de Souso, poljskega predsednika Andrzeja Dudo ter delegacijo ekumenskega patriarhata s sedežem v Istanbulu. Avstrijo bo na željo zdajšnjega predsednika Alexandra Van der Bellna zastopal prejšnji predsednik Heinz Fischer, ki je državo vodil v času pontifikata Benedikta XVI. Pogreba se bosta udeležila tudi madžarski premier Viktor Orban in predsednica Katalin Novak.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Pogrebna maša bo na Trgu svetega Petra

Pogrebna maša bo potekala na Trgu svetega Petra v Vatikanu, kjer so v ta namen postavili poseben oltar. Pripravili so tudi stole za vernike in več velikih platen, na katerih bodo lahko spremljali pogrebne slovesnosti.

Verniki so se od zaslužnega papeža v baziliki svetega Petra lahko poslovili od ponedeljka do srede zvečer. Prvi dan se je mimo odra, na katerem je ležalo truplo Benedikta XVI. v rdeče-zlatem oblačilu in z zlato obrobljeno škofovsko kapo, po podatkih Vatikana sprehodilo 65 tisoč ljudi. Skupaj v ponedeljek in torek pa se jih je tja zgrnilo 135 tisoč.

Frančišek s poklonom Benediktu kot velikemu mojstru kateheze

"Želim, da se pridružimo tistim tu, ki se poklanjajo Benediktu XVI., in usmerimo svoje misli k njemu, velikemu mojstru kateheze," je Frančišek, ki bo tudi vodil Benediktov pogreb, dejal na svoji redni tedenski avdienci.

"Njegova ostra in nežna misel ni bila naravnana nanj, ampak na Cerkev, saj nas je vedno želel spremljati pri srečanju z Jezusom," je po poročanju spletnega portala Vatican News med drugim še dejal Frančišek.

Zaslužnega papeža se bodo v Sloveniji spomnili v petek z mašo v ljubljanski stolnici

V Sloveniji se bodo zaslužnega papeža spomnili v petek z mašo v ljubljanski stolnici, od srede do petka pa bo na apostolski nunciaturi v Ljubljani odprta žalna knjiga. Slovenski škofje so ob smrti Benedikta XVI. že v soboto povabili slovenske katoličane, naj se pokojnega papeža spomnijo v molitvi.