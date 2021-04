Na Hrvaškem cepivo ni več problem, do julija želijo cepiti 1,6 milijona ljudi

Cepivo proti covidu-19 na Hrvaškem ni več problem, je na današnji novinarski konferenci po seji ožjega kabineta hrvaške vlade ocenil premier Andrej Plenković. Dodal je, da si je Hrvaška od decembra lani do 30. junija letos zagotovila najmanj 3,1 milijona odmerkov cepiva ter napovedal, da bi lahko do 30. junija cepili okoli 1,6 milijona ljudi.

Plenković je še zatrdil, da bo Hrvaška do konca junija prejela večje količine cepiva proti covidu-19. Dejal je, da so od županijskih oblasti zahtevali intenzivnejše kampanje cepljenja z namenom, da bi v državi dnevno cepili med 17.000 in 20.000 ljudi.

"V tem primeru bi dosegli 1,6 milijona, toliko ljudi želimo cepiti do začetka poletne sezone," je še dejal hrvaški premier. Izpostavil je, da so na Hrvaškem doslej cepili nekaj manj kot 600.000 prebivalcev.

"Po ocenah naših epidemiologov se želi cepiti 2,3 milijona, največ 2,4 milijona državljanov (...). Hrvaška vlada si prizadeva, da bi se do poletja cepilo med 50 in 55 odstotkov od približno 3,3 milijona polnoletnih državljanov," je dejal hrvaški premier. Poudaril je, da bo to pomembno za zdravstveno zaščito ljudi, je pa tudi predpogoj za krepitev gospodarstva in finančno stabilnost države ter turistično sezono.

Na Hrvaškem pričakujejo, da se bo že od naslednjega tedna postopoma zvišalo število odmerkov cepiva, ki bo tedensko prihajalo v državo. Ta teden so prejeli približno 50.000 odmerkov cepiva, v zadnjih petih tednih drugega četrtletja pa naj bi vsak teden dobili po 200.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva, ki je na Hrvaškem najbolj zaželeno. Prav tako bodo tedensko dobili tudi določeno število cepiva AstraZenece, Moderne ter cepiva Johnson & Johnsona, je še napovedal Plenković.

Razmere v Indiji so ušle izpod nadzora

Indija se spoprijema s strmim porastom covidnih bolnikov, v zadnjem dnevu so potrdili 295 tisoč novih okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 2.023 covidnih bolnikov, največ v enem dnevu doslej. Bolnišnice v New Delhiju medtem poročajo o pomanjkanju kisika, s katerim oskrbujejo covidne bolnike.

Razmer v Indiji se slabšajo. Foto: Guliverimage V Indiji so v zadnjem mesecu potrdili skoraj 3,5 milijona novih okužb. V nagovoru državljanom je premier Narendra Modi v torek zvečer opozoril, da so se znova znašli v velikem spopadu z boleznijo covid-19. "Razmere so bile pod nadzorom do nekaj tednov nazaj, ko se je kot neurje pojavil ta drugi val," je povedal.

V zadnjih tednih se je v Indiji odvilo kar nekaj množičnih dogodkov, med drugim verski festivali, politični shodi in tekme kriketa. Obenem pa se je upočasnila proizvodnja ključnih zdravil, ki jih uporabljajo pri zdravljenju bolezni covid-19, primanjkuje pa tudi kisika. To je omogočilo razmah črnega trga za zdravila in kisik.

V Indiji so doslej skupno potrdili 15,3 milijona okužb, umrlo je več kot 180 tisoč ljudi. Od začetka kampanje cepljenja so razdelili več kot 130 milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu.

Nemški bundestag podprl zakon o ostrejših ukrepih za zajezitev virusa

Spodnji dom nemškega parlamenta je danes sprejel predlog zakonodaje, ki predvideva uvedbo t. i. zvezne nujne zavore. Predlog, o katerem bo v četrtek odločal še zgornji dom, med drugim predvideva uvedbo policijske ure in drugih omejitvenih ukrepov v okrožjih z višjo incidenco okužb. Pred parlamentom so se medtem spopadli protestniki in policisti.

Predlog sprememb zakona o nadzoru nad nalezljivimi boleznimi je podprlo 342 članov bundestaga, 250 jih je bilo proti, 64 pa se jih je glasovanja vzdržalo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nemški bundestag je podprl zakon o ostrejših ukrepih za zajezitev virusa. Foto: Reuters

Opozicijski poslanci iz vrst stranke Levica so v razpravi opozarjali, da vlada s tem omejuje temeljne pravice. Liberalci (FDP) pa so posvarili, da bi lahko zahtevali ustavno presojo tega zakona.

Zdravstveni minister je poudaril, da so razmere v državi "skrajno resne". Na intenzivni negi je po njegovih besedah 5000 bolnikov. Izpostavil je, da dve tretjini izbruhov novega koronavirusa zabeležijo v zasebnih druženjih.

Če bo predlog o uvedbi t. i. zvezne nujne zavore v četrtek podprl še bundesrat, bo moralo vsako okrožje ali mesto, kjer bo sedemdnevna incidenca novih okužb na 100.000 prebivalcev vsaj tri zaporedne dneve presegala 100, uvesti enoten nabor ukrepov za zajezitev epidemije.

Sproščanje ukrepov na Danskem

Na Danskem so v okviru druge faze sproščanja protikoronskih ukrepov znova odprli nakupovalna središča in gostinske lokale. Odpirajo se tudi muzeji, knjižnice in gledališča, vendar le za tiste, ki imajo potrdilo o cepljenju, negativen test na okužbo z novim koronavirusom ali pa so bolezen covid-19 preboleli.

Gostinski lokali lahko od danes tudi v zaprtih prostorih sprejemajo goste, ki pa morajo vnaprej rezervirati mizo in predložiti potrdilo o negativnem testu ali o cepljenju. Na odprtih terasah gostinskih lokalov teh omejitve ni.

Gostinci so do sistema rezervacij kritični

Lastniki lokalov se ob tem bojijo, da bodo zahteve po rezervaciji miz odvrnile stranke. V verigah hitre prehrane naj bi bilo do 6. maja še naprej hrano in pijačo mogoče kupiti le za domov. Gostinci so do novega sistema rezervacij precej kritični.

Na Danskem, ki ima pet milijonov prebivalcev, je bilo s prvim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu doslej cepljenih približno 19 odstotkov prebivalcev, dva odmerka pa jih je prejelo skoraj devet odstotkov. V zadnjih štirinajstih dneh beležijo približno 110 okužb na 100 tisoč ljudi.