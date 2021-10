Clinton v ženini družbi zapustil bolnišnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Clinton je nekaj dni preživel na oddelku za intenzivno nego. Tja ga niso sprejeli zato, ker bi jo potreboval, ampak zaradi varnosti in zasebnosti. Foto: Hulu

V bolnišnico v mestu Irvine v Kaliforniji so ga sprejeli v torek, danes pa so ga odpustili. Iz bolnišnice je odkorakal v družbi žene Hillary Clinton , poroča CNN. Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je bil hospitaliziran zaradi okužbe.

Nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona so v torek sprejeli na oddelek intenzivne nege v medicinskem centru Irvine na Univerzi v Kaliforniji. Imel je okužbo sečil, ki se je razširila v njegov krvni sistem, je v četrtek potrdil njegov osebni zdravnik.

"Normalizirali smo telesno temperaturo in število belih krvničk. Clinton se bo vrnil v New York, kjer bo zdravljenje končal z antibiotiki," je ob odpustitvi nekdanjega predsednika iz bolnišnice dejal izvršni direktor oddelka za medicino Univerze v Kaliforniji Alpesh N. Amin.

Pogovarjal se je s številnimi, ki so mu zaželeli hitro okrevanje

Nekdanji ameriški predsednik je v soboto po telefonu govoril s številnimi ljudmi, ki so mu izrazili željo po hitrem okrevanju, med drugim je govoril s podpredsednico ZDA Kamalo Harris, nekdanjim predsednikom Georgeem W. Bushem in nekdanjim podpredsednikom Alom Gorom. Z nekdanjim predsednikom se je po telefonu pogovarjal tudi trenutni predsednik Joe Biden, z njim je govoril v petek.

V preteklosti že hospitaliziran

V preteklosti je imel Clinton že težave s srcem, 75-letniku so leta 2004 vgradili žilni obvod, leta 2010 pa so ga operirali zaradi razširitve zamašene koronarne arterije. Ob tokratni hospitalizaciji so zdravniki sporočili, da ta ni povezana s srcem ali boleznijo covid-19.