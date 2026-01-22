Ameriško zagonsko podjetje OpenAI bo v prihodnjih tednih začelo testirati oglase v klepetalniku ChatGPT, saj se zaradi izjemno visokih stroškov razvoja umetne inteligence sooča z vse večjim pritiskom po povečanju prihodkov. Oglasi se bodo sprva prikazovali uporabnikom brezplačne različice v ZDA, naročnikom plačljivih paketov pa ne bodo vidni.

Iz podjetja OpenAI so sporočili, da bodo nekaterim uporabnikom klepetalnika ChatGPT v ZDA začeli prikazovati oglase, s čimer bodo okrepili prizadevanja za ustvarjanje prihodkov od umetnointeligenčnega pomočnika. Z njimi nameravajo financirati visoke stroške razvoja tehnologije. Lani so za naložbe v razvoj porabili skoraj sedem milijard evrov, do leta 2028 pa naj bi jih glede na njihove lastne napovedi kar petkrat toliko.

Oglase bodo v prihodnjih tednih testirali pri uporabnikih brezplačne različice in cenejšega paketa Go, ki ga zdaj širijo po vsem svetu, so sporočili iz podjetja. Po navedbah OpenAI bodo oglasi jasno označeni in ločeni od odgovorov, prikazovali pa se bodo na dnu pogovora, ko bosta zaznana vsebinsko ustrezen izdelek ali storitev. Podjetje zagotavlja, da oglaševanje ne bo vplivalo na vsebino odgovorov klepetalnika in da uporabniški pogovori ne bodo posredovani oglaševalcem. Oglasov ne bodo prikazovali mladoletnim uporabnikom, niti ob občutljivih temah, kot so zdravje, duševno zdravje ali politika.

Uporabnikom dražjih paketov Plus, Pro, Business in Enterprise oglasi ne bodo vidni.

Preobrat v odnosu Sama Altmana do oglasov

Uvedba oglasov pomeni pomemben strateški preobrat, zlasti v luči dosedanjih stališč izvršnega direktorja OpenAI Sama Altmana. Ta je v preteklosti večkrat javno poudaril, da se mu zdi povezovanje umetne inteligence in oglaševanja problematično. Leta 2024 je v javnih nastopih oglaševanje v ChatGPT opisal kot skrajno možnost ter opozarjal, da bi oglasi lahko načeli zaupanje uporabnikov, zlasti če bi vplivali na odgovore sistema.

Foto: Gulliverimage Altman je takrat dejal tudi, da se mu kombinacija umetne inteligence in oglasov zdi posebej neprimerna, saj bi lahko ustvarila dvom o tem, ali so odgovori klepetalnika res nepristranski ali pod vplivom komercialnih interesov. Prav zato OpenAI zdaj izrecno poudarja, da bodo oglasi strogo ločeni od odgovorov in da ne bodo vplivali na delovanje modela.

Finančni pritiski v ozadju odločitve

OpenAI se spopada z izjemnimi stroški razvoja in infrastrukture, povezanimi z umetno inteligenco, vključno z naložbami v podatkovne centre in zmogljive računske sisteme. Podjetje ima po lastnih navedbah okoli 800 milijonov tedenskih uporabnikov ChatGPT, vendar naročnino plačuje le manjši delež uporabnikov, kar po ocenah analitikov ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov poslovanja.

Oglasi bi zato lahko postali pomemben dodaten vir prihodkov, čeprav tudi v OpenAI poudarjajo, da oglaševanje ni nujno osrednji del njihove dolgoročne strategije, temveč način, kako ohraniti brezplačen ali cenovno dostopen dostop do umetne inteligence za širši krog ljudi.