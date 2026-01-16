Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Petek,
16. 1. 2026,
19.51

Osveženo pred

30 minut

Petek, 16. 1. 2026, 19.51

Črni oblaki nad OpenAI, podjetjem v ozadju orodja ChatGPT?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Verjetno je, da bo podjetje OpenAI na koncu prevzel kateri od tehnoloških gigantov, ki sedijo na gori denarja, napoveduje Sebastian Mallaby. | Foto Reuters

Verjetno je, da bo podjetje OpenAI na koncu prevzel kateri od tehnoloških gigantov, ki sedijo na gori denarja, napoveduje Sebastian Mallaby.

Foto: Reuters

Podjetje OpenAI, eden od velikanov umetnointeligenčne industrije, ki razvija noro priljubljeno orodje ChatGPT, je v težavah, je prepričan ekonomski strokovnjak Sebastian Mallaby. Podjetju bi po njegovih napovedih lahko že v naslednjem letu in pol zmanjkalo denarja.

Velika težava podjetja OpenAI, ki se je proslavilo z umetnointeligenčnim pomočnikom ChatGPT in ta hip morda velja za celo najbolj vplivno entiteto v umetnointeligenčni industriji, je dejstvo, da velika večina projektov, povezanih z umetno inteligenco, še nekaj časa ne bo dobičkonosnih, je v kolumni za ameriški časnik The New York Times opozoril Sebastian Mallaby.

Dolgoletni sodelavec nekaterih največjih medijev na svetu – med drugim je pisal in urednikoval za The Economist, The Washington Post in The Wall Street Journal – sicer velja za velikega podpornika razvoja umetne inteligence in optimista, ki verjame, da gre za tehnologijo, ki bo spremenila svet.

V industriji umetne inteligence bodo na koncu preživeli tisti, ki si lahko danes privoščijo vlaganja v nadaljnji razvoj umetnointeligenčnih modelov in podatkovnih centrov, je prepričan Mallaby. | Foto: Shutterstock

A v umetnointeligenčni dirki bodo zmagovalci in poraženci. Mallaby meni, da bo podjetje OpenAI na koncu med slednjimi.

Kako dolgo si lahko to še privoščijo?

Kot je napovedal v svoji kolumni, bi lahko podjetje OpenAI, ki je v letu 2025 za naložbe v razvoj porabilo skoraj sedem milijard evrov, do leta 2028 pa naj bi jih glede na njihove lastne napovedi kar petkrat toliko, že v roku 18 mesecev ostalo brez denarja. Če pravočasno ne najdejo novih vlagateljev, seveda.

Naročnine na ChatGPT, ki odklenejo dostop do naprednejših funkcij umetnointeligenčnega pomočnika, se ne prodajajo tako dobro, kot bi želeli v podjetju OpenAI, poroča več ameriških tehnoloških medijev. V podjetju se zato že nekaj časa poigravajo tudi z idejo, da bi ChatGPT začel prikazovali oglase. | Foto: Shutterstock

Ustanovitelj podjetja OpenAI Sam Altman je pred časom namreč zatrdil, da bo podjetje v razvoj umetne inteligence do konca desetletja vložilo več kot bilijon (tisoč milijard) evrov, pri čemer je vse odvisno od tega, koliko zunanjega kapitala si bodo uspeli zagotoviti. Ameriški mediji so novembra lani sicer poročali, da so bili letni prihodki podjetja OpenAI ocenjeni na 13 milijard dolarjev oziroma 11,2 milijarde evrov.

Napoved: OpenAI bo absorbiral eden od tehnoloških velikanov, ki sedijo na gorah denarja

Mallaby opozarja, da ima podjetje OpenAI, kljub temu da gre za pionirja, ki bo v zgodovino umetnointeligenčne industrije morda zapisan z zlatimi črkami, v primerjavi s tekmeci veliko težavo.

Družbe, kot so Google, Microsoft, Amazon in Meta namreč sedijo na gomilah denarja, pridobljenega z njihovimi jedrnimi dejavnostmi in obstoječimi poslovnimi modeli, in si zato lažje privoščijo večje naložbe v razvoj in širitev modelov umetne inteligence, medtem ko OpenAI te možnosti nima. 

Po mnenju Mallabyja je verjetno, da bo podjetje OpenAI in njegovega paradnega konja, orodje ChatGPT, sčasoma prevzel kateri od gigantov tehnološke industrije, ki si to lahko privošči. 

